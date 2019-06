DANSEKLARE: Bahareh Letnes, Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Sandra Borch skal etter det VG får opplyst være med i høstens «Skal vi danse» på TV 2. Foto: VG

Disse kjendisene skal ha takket ja til «Skal vi danse»

Per Sandberg, kjæresten Bahareh Letnes, samt Sandra Borch er etter det VG kjenner til blant kjendisene som skal svinge seg på parketten i høst.

Som vanlig på denne tiden av året er det knyttet stor spenning til hvilke kjendiser som skal underholde TV-seerne i TV 2-programmet «Skal vi danse» på høsten. I fjor ble deltagerne presentert 7. august, men allerede i juni kunne VG avsløre seks av navnene. Den gang var Frank Løke (39), Sophie Elise Isachsen (24), Dorthe Skappel (56), Aune Sand (53) og Jan Gunnar Solli (38) blant dem som deltok.

Vant gjorde Einar Nilsson (55), aller best kjent fra TV 2-programmet «Tid for hjem».

Husker du denne? Slik gikk det til da TV 2 presenterte fjorårets deltagere i «Skal vi danse»:

Kommende høst er det klart for enda en runde av danseprogrammet, og flere kjendiser skal allerede være klare til å knyte på seg danseskoene. Det er likevel verdt å merke seg at det fortsatt er en stund til deltagerne slippes, og at endringer kan forekomme. Det stilles samtidig strenge krav til taushet for de som skal medvirke.

Eks-statsråd og Frp-politiker Per Sandberg (59) skal være én av dem som har takket ja til høstens «Skal vi danse». Det skal også hans norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes (29) ha gjort, får VG opplyst. Etter hva VG kjenner til skal dette ha vært klart lenge - de to skal nemlig ha blitt enige med «Skal vi danse»-produksjonen allerede i fjor høst.

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier Letnes til VG.

Fra før av er det kjent at paret også blir å se i TV3-programmet «Charterfeber» senere i år, mens det i slutten av mai ble klart at Per Sandberg i tillegg til dette deltar i neste «Farmen kjendis», som kommer på TV til vinteren. Som VG tidligere har omtalt ble Letnes til slutt droppet fra «Farmen kjendis».

Innspillingen av reality-programmet er ennå ikke over, og ettersom ingen av «Farmen kjendis»-deltagerne får snakke med pressen før samtlige deltagere er hjemme igjen, har det ikke vært mulig å få en kommentar fra 59 år gamle Sandberg.

HELT TIL TOPPS: Det var Einar Nilsson og hans dansepartner Anette Stokke som vant fjorårets «Skal vi danse». Foto: Trond Solberg

Etter hva VG kjenner til har også Jørgine «Funkygine» Vasstrand (29) vært klar for «Skal vi danse» en stund. Så sent som i mai i år ble det kjent at bloggeren får sin egen TV 2-serie, «Funkyfam», der hun har med seg hele familien på slep. Programmet kommer på skjermen til høsten.

I fjor fikk Sophie Elise Isachsen programmet «Sophie Elises verden» på TV 2 Livsstil, før hun senere samme år ble lansert som én av deltagerne i nettopp «Skal vi danse».

– Det er kjempehyggelig å bli koblet til «Skal vi danse». Bortsett fra det har jeg ingen kommentar, sier «Funkygine» til VG.

Senterpartiet-politiker Sandra Borch (31) skal lenge ha vært aktuell for «Skal vi danse» - også i fjor. Det gang ble det ikke noe av, men etter hva VG får opplyst, skal hun være med i år.

VG har vært i kontakt med Borch, men heller ikke hun ønsker å kommentere saken.

Presseansvarlig for «Skal vi danse» i TV 2, Siril Vatne Meling, vil hverken bekrefte eller avkrefte navn på deltagere på nåværende tidspunkt.

– Men vi lover at navnene vi skal presentere i august er spennende, uttaler Meling til VG.

Om TV 2 ikke har lagt helt om har «Skal vi danse» premiere i slutten av august eller i starten av september.

