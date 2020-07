GIFTEKLARE: Brooklyn Beckham og Nicola Peltz i Los Angeles i januar i år. Foto: OGUT/starmaxinc.com / Starmax

Mamma Victoria henrykt: Brooklyn Beckham er forlovet

Etter et døgn med intense rykter i mediene, forteller Victoria Beckham (46) at hun skal bli svigermor.

Oppdatert nå nettopp

Brooklyn Beckham (21) har forlovet seg med den amerikanske skuespilleren Nicola Peltz (25).

«Den mest spennende nyheten!! Vi kunne ikke vært lykkeligere. @brooklynbeckham og @nicolaannepeltz skal gifte seg! Vi ønsker dere masse kjærlighet og et helt liv med lykke! Vi elsker dere begge så høyt», skriver Victoria under et bilde av eldstesønnen og hans kjæreste:

Victoria har også tagget ektemannen David Beckham (45) i posten, samt Brooklyns tre yngre søsken, Romeo (17), Cruz (15) og Harper (9).

Brooklyn og Nicola har oppholdt seg i Los Angeles sammen etter at coronapandemien satte stopper for Brooklyns hjemreise til England.

– Verdens lykkeligste

Britiske medier har det siste døgnet spekulert på om Brooklyn har fridd til kjæresten. Også Brooklyn og Nicola postet lørdag ettermiddag det samme romantiske bildet, der man kan se en stor glitrende ring på den kommende brudens venstre hånd.

«For to uker siden fridde jeg til min sjelevenn, og hun sa ja. Jeg er verdens lykkeligste mann og lover å bli den beste ektemannen og pappaen en dag», skriver Brooklyn under bildet.

21-åringen, som er fotograf, var inntil i fjor sommer kjæreste med modellen Hana Cross (23). Forholdet med Nicola er ferskt – de har kun vært et par i noen måneder.

Publisert: 11.07.20 kl. 16:03 Oppdatert: 11.07.20 kl. 16:24

