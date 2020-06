SUPERSTJERNER: Carrie Underwood (t.v.) og Reese Witherspoon, her på hver sin galla i løpet av det siste året. Foto: AP og PA

Carrie Underwood henrykt over forveksling med Reese Witherspoon

En ukjent kvinne spurte Reese Witherspoon om hun var Carrie Underwood. Nå har hele historien havnet på nettet.

Hollywood-stjernen Reese Witherspoon var først ute mandag med å tvitre om at hun var blitt forvekslet med countryartisten.

«Til kvinnen på parkeringsplassen som nettopp spurte meg om jeg var Carrie Underwood: DU lyste offisielt opp dagen min!» skrev skuespilleren etterfulgt av smilefjes og hjerter.

Men om den Oscar-belønnede filmstjernen er fornøyd over å bli tatt for å være dobbeltgjenger, er Underwood minst like stolt.

«DIN dag!?!?! Den kvinnen lyste nettopp opp hele livet mitt!», lyder det i kommentaren fra sangeren under Witherspoons post.

Men Underwood er ikke den eneste involverte som har uttalt seg. Også Nashville-kvinnen som sto for forvekslingen, har fått med seg at hun er blitt snakkis.

Noha Hamid, heter hun, og hun forteller om hendelsen i to videoopptak på TikTok.

Det første opptaket er postet før Witherspoon tvitret. Den flaue, men lattermilde kvinnen forteller sine følgere at hun skjønte det var en kjendis hun hadde fått øye på, og at hun tenkte det måtte være Underwood hun så under den store cowboyhatten og med ansiktet delvis skjult bak et munnbind.

– Men hun svarte: «Nei, jeg er ikke Carrie Underwood, men ha en fin dag!», forteller den leende kvinnen, som selv har postetTikTok-opptaket på Twitter.

Først etterpå skjønner Hamid at det var Witherspoon hun hadde vekslet noen ord med. Og ikke lenge etter finner kvinnen ut at hun er tema på Twitter. Det synes hun er hysterisk festlig. I det neste videoopptaket viser Hamid frem Twitter-tråden mens hun morer seg over tvitringen mellom de to celebre kvinnene.

– Tenkte jeg skulle oppdatere dere. Nå får vi se om hun responderer på min video eller min Twitter-post, sier kvinnen, som på TikTok har oppdatert bioen sin med «Jenta fra parkeringsplassen som kalte Reese Carrie».

På Twitter oversvømmes den til nå ukjente kvinnen med komplimenter fra andre brukere, som mener hun er like vakker som de hun omtaler. Hvor mange følgere Hamid hadde fra før på plattformen, vites ikke, men i skrivende stund har hun 30.200. Hun

Publisert: 30.06.20 kl. 11:00

