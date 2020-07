SKILLES: Kacey Musgraves og Ruston Kelly har gått hvert til sitt. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Kacey Musgraves og ektemannen Ruston Kelly bekrefter brudd

Det profilerte musikerparet skiller seg litt over to år etter at de giftet seg.

Nå nettopp

Det er gått drøye to og et halvt år siden countrystjernen Kacey Musgraves (31) giftet seg med artistkjæresten Ruston Kelly (31) i Tennessee. Nå er ekteskapet over, bekrefter paret overfor People.

– Vi har tatt denne smertefulle avgjørelsen sammen, sier paret til nettstedet i en uttalelse via en talsperson.

Husker du denne? Alicia Keys hedret avdøde Kobe Bryant under årets Grammy-utdeling:

De understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak bruddet.

– Med tunge, men håpefulle hjerter, vil vi selv sette ord på hva det er som skjer. Bekreftelser som dette blir som oftest møtt med skepsis og spekulasjoner, og det er noe vi ønsker å stoppe før det i det hele tatt starter. Vi er fast bestemte på at vi ble sammen av en grunn, og vi har begge forandret hverandre til det bedre. Kjærligheten vi har for hverandre går langt utover det forholdet vi har hatt som mann og kone, forteller de.

les også Lady Gaga samarbeider med WHO om gratiskonsert til inntekt for coronakrisen

Musgraves og Kelly prøvde å holde sammen i det lengste, men måtte til slutt innse at det ikke fungerte.

– Selv om vi nå skiller oss, vil vi forbli gode venner resten av livet. Vi har ingen skyldfølelse og bærer ikke noe sinne, og håper at vi nå kan få ro til å navigere oss gjennom dette.

LYKKEN BRAST: Musgraves og Kelly, her avbildet på en galla i mai 2017, giftet seg i oktober samme år. Nå er forholdet over. Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

De to møttes i 2016 da Kelly opptrådte på den berømte cafeen Bluebird i Nashville. Musgraves har så langt hanket inn seks Grammy-priser, senest i 2019 da hun vant prisen for «Årets album».

Det var Associated Press (AP) som først meldte om bruddet.

Publisert: 04.07.20 kl. 13:47

Les også

Mer om Grammy Musikk Ekteskap Skilsmisse

Fra andre aviser