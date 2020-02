BRØDRE-OPPTREDEN: Emil og Didrik Solli-Tangen la vekt på å overraske i MGP-finalen - blant annet med en svært høy tone fra Didrik under låten Out of air. Men opptredenen var til ingen nytte i forhold til folkejuryens vurdering. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Solli-Tangen etter stemmeskandalen i MGP: Hadde laget nytt show til finalen

TRONDHEIM/OSLO (VG) Emil Solli-Tangen beklager at han og de andre MGP-finalistene aldri ble vurdert av folkejuryen finaleprestasjonene - men for lyden av studioinnspillingene. - Vi hadde laget et helt nytt show til finalen, sier Emil til VG.

Han er en av mange som er svært skuffet over at NRKs stemmesystem kollapset og at en 30 personers folkejury bestemte utfallet av MGP - uten en gang å vurdere finalen.

– Vi hadde laget et helt nytt show til finalen. Vi hadde også jobbet frem en krevende høy topptone fra Didrik i finalen – som var ny der. Finalen er jo et show der artistene får vist seg på en helt annen måte enn i studio der leveringen av låt og opptreden blir mye mer sjelløs, sier Emil Solli-Tangen til VG.

Han reagerer på at juryens vurdering kun baserer seg på lydopptakene av MGP-låtene fra studioinnspillinger før MGP-sluttrunden i Trondheim.

– Dette er låter og opptredener vi har arbeidet med og brukt masse tid og ressurser på frem mot finalen. Vi har også brukt masse tid på å sette sammen et fantastisk show og for å engasjere fans frem mot finalen i Trondheim. Men dette har jo ikke vært verd noenting. Nå sitter jeg igjen med en bismak som ikke er spesielt god, beskriver Solli-Tangen overfor VG.

Han synes spesielt synd på Rein Alexander og Tone Damli, som de fleste av deltagerne hadde som klare favoritter til å gå videre blant de fire i sluttrunden.

– Kommer du til å delta i MGP senere etter dette?

– Det er det vanskelig å si nå. Nå er det viktig at NRK er åpne og ærlige om hva som har skjedd – og at de tar selvkritikk. For dette kan ikke skje igjen, svarer Solli-Tangen.

VAR FAVORITT: Rein Alexander med sin mektige låt og viking-inspirerte sceneshow var tippet som GP-favoritt av mange på forhånd, men ble ikke foretrukket av NRKs folkejury på 30 personer. Foto: Tore Meek

MGP-favoritt Rein Alexander røk også ut i NRKs stemmekaos. - Det ble altså ikke publikum denne gangen som fikk stemme sin favoritt videre, men en utvalgt jury, melder han. Artisten Sondrey sier han tidlig ante at avstemningen ikke fungerte.Rein Alexander sto og foldet hendene mens han så opp i taket på Trondheim Spektrum da den siste artisten blant de fire i semifinale-heatet skulle plukkes ut. Dit nådde aldri Rein. Fordi det NRK kaller en «backup-jury på 30 personer» ikke ville det slik etter at NRKs stemmesystem brøt sammen.

– Dersom noen lurer på hva som skjedde, så hadde NRK tekniske problemer, konstaterer Rein Alexander i Instagram-posten sin, hvoretter han gratulerer vinner Ulrikke Brandstorp og hennes team med seieren.

– En nydelig låt og fremføring som utvilsomt vil gjøre det bra i Rotterdam, skriver Rein Alexander raust.

I kommentarfeltet hans hagler det med kommentarer som i stor grad dreier seg om hvor urettferdig Rein Alexander og de andre artistene som røk ut etter at NRK måtte iverksette sin plan B.

En av dem som likte Rein Alexanders låt «One last time» best, skriver:

– Dette var urettferdig. Du hadde lett vunnet, og ble rett og slett frastjålet en seier. Ikke greit.

Beskrivelsen «urettferdig» går igjen blant folk som kommenterer avstemnings-rotet og følgene det fikk.

FIKK MISTANKE: Sondrey fremførte sin låt «Take my time» i MGP-finalen lørdag kveld. Men uten at publikums stemmer ble tellende. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

– Ante kaos på forhånd

Artisten Sondrey røk også ut før gullfinalen - takket være manglende stemmer fra backup-juryen.

Han sier han ante allerede før stemmekaoset brøt løs at avstemningen kunne bli ubrukelig.

– Skal jeg være helt ærlig, så så jeg nesten at dette stemmekaoset ville komme. NRK slet med mye av dette i delfinalene også. Når enda flere skulle stemme i selve finalen, så ble det et kaos uten like, sier artisten som egentlig heter Sondre Mulungo Nystrøm til VG søndag morgen.

– Dette blir som å pugge for harde livet til eksamen, men uten at du får karakter. Jeg synes det er rart at NRK ikke brukte det gode, gamle stemmesystemet sitt, fortsetter Sondrey.

– Du mener utfallet hadde blitt annerledes med tellende publikumsstemmer?

– Ja, utfallet hadde blitt annerledes. Vi merket på stemningen både i salen og gjennom meldinger til oss artistene at avstemningen ble annerledes enn forventet.

– Hvordan håndterer du at en folkejury på 30 personer bestemte at du ikke kom videre?

– Jeg tar det ikke altfor tungt innover meg. Jeg skal slippe et album og har mye å ta meg til fremover.

– Vil du delta i MGP senere hvis du får sjansen?

– Jeg kommer til å si ja. Men nå håper jeg virkelig at NRK lærer av det stemmekaoset vi så i går kveld. Det forventer jeg, svarer Sondre Mulungo Nystrøm.

HURTS SOMETIMES: Tone Damli deltok i MGP 2020 med låten «Hurts sometimes». Hun konstaterte etter finalen at ting ikke gikk som det skulle, med klar adresse til NRKs stemmesystem som kollapset. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Heller ikke Tone Damli gikk videre og ble blant de fire som 30 personers-juryen plukket ut.

Artisten fra Sogndal lettet i likhet med Alexander Rein på hjertet på sin Instagram-konto sent lørdag kveld:

– Her er det mye å ta inn over seg. Gratulerer til Ulrikke med seieren, fordi hun er en veldig verdig vinner. Men at ting ikke gikk helt som de skulle i dag, det kan vel alle være enig i, sier Damli.

Stemmesystmet brøt sammen

Assisterende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at det ser ut til at det var «38 millioner emojis» som førte til at stemmesystemet knakk sammen da ti artister skulle bli til fire i kveldens MGP-finale.

– Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sier hun.

Da fikk publikum og seere vite fra scenen at en forhåndsvalgt folkejury skulle avgjøre.

– Vi ønsker å ha en interaktivitet og et bra tilbud til publikum, sier Haugen om det nye stemmesystemet med internettstemming - som krasjet fullstendig, sier hun

– Vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som står igjen, sier hun likevel om det endelige resultatet.

– Hva har skjedd?

– Når man jobber med et så stort monster av en produksjon er det mye teknikk oppe og går. Dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag. Det er bare å beklage, sier MGP-sjef Stig Karlsen til pressen.

Tone Damlis manager David Eriksen var krystallklar etter finalen:

Publisert: 16.02.20 kl. 07:43 Oppdatert: 16.02.20 kl. 13:16

