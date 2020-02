VAR FAVORITT: Rein Alexander med sin mektige låt og viking-inspirerte sceneshow var tippet som GP-favoritt av mange på forhånd, men ble ikke foretrukket av NRKs folkejury på 30 personer. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Rein Alexander om GP-skandalen: Publikum fikk ikke avgjøre

MGP-favoritt Rein Alexander røk ut i NRKs stemmekaos. - Det ble altså ikke publikum denne gangen som fikk stemme sin favoritt videre, men en utvalgt jury, skriver artisten på sin Instagram-konto.

Oppdatert nå nettopp

Artisten med den store stemmen sto og foldet hendene sammen mens han så opp i taket på Trondheim Spektrum da den siste artisten blant de fire i semifinale-heatet skulle plukkes ut. Dit nådde aldri Rein. Fordi det NRK kaller en «backup-jury på 30 personer» ikke ville det slik etter at NRKs stemmesystem brøt sammen.

– Dersom noen lurer på hva som skjedde, så hadde NRK tekniske problemer, konstaterer Rein Alexander i Instagram-posten sin, hvoretter han gratulerer vinner Ulrikke Brandstorp og hennes team med seieren.

– En nydelig låt og fremføring som utvilsomt vil gjøre det bra i Rotterdam, skriver Rein Alexander raust.

I kommentarfeltet hans hagler det med kommentarer som i stor grad dreier seg om hvor urettferdig Rein Alexander og de andre artistene som røk ut etter at NRK måtte iverksette sin plan B.

En av dem som likte Rein Alexanders låt «One last time» best, skriver:

– Dette var urettferdig. Du hadde lett vunnet, og ble rett og slett frastjålet en seier. Ikke greit.

Beskrivelsen «urettferdig» går igjen blant folk som kommenterer avstemnings-rotet og følgene det fikk.

Stemmesystmet brøt sammen

Assisterende kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen sier at det ser ut til at det var «38 millioner emojis» som førte til at stemmesystemet knakk sammen da ti artister skulle bli til fire i kveldens MGP-finale.

– Det er et kjempeengasjement rundt Melodi Grand Prix, og spesielt rundt finalen. Vi har mottatt 38 millioner emojis, så det trøkket ble for stort og så sviktet systemet, sier hun.

Da fikk publikum og seere vite fra scenen at en forhåndsvalgt folkejury skulle avgjøre.

– Vi ønsker å ha en interaktivitet og et bra tilbud til publikum, sier Haugen om det nye stemmesystemet med internettstemming - som krasjet fullstendig, sier hun

– Vi føler oss ganske trygge på at det er den riktige vinneren som står igjen, sier hun likevel om det endelige resultatet.

– Hva har skjedd?

– Når man jobber med et så stort monster av en produksjon er det mye teknikk oppe og går. Dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag. Det er bare å beklage, sier MGP-sjef Stig Karlsen til pressen.

Tone Damlis manager David Eriksen var krystallklar etter finalen:

Publisert: 16.02.20 kl. 07:43 Oppdatert: 16.02.20 kl. 07:55

Les også

Flere artikler

Fra andre aviser