Christine Koht i et intervju med VG for tre år siden.

Christine Koht stolt av at hun fortsatt har humor

Kreftsyke Christine Koht (52) har postet nytt bilde fra sykehuset.

Den folkekjære komikeren skriver på Facebook at hun nå snart har tilbrakt ett helt år på sykehuset.

«Jeg er fortsatt syk og på Rikshospitalet», skriver hun søndag kveld.

«... og jeg er så STOLT av at jeg fortsatt kjenner at jeg kan glede meg over små ting... og har humor. Mamma mener jeg nå bør finne tilbake til min egen stil med blomster på hodet», sier hun videre og poster et bilde der hun smiler med nettopp blomsterkrans på hodet (artikkelen fortsetter under bildet):

Støttererklæringer og god bedring-hilsener strømmer på under 52-åringens ferskeste livstegn.

Det var i januar i år at nyheten ble kjent om at komikeren var kreftsyk.

Bakgrunn: – Jeg følte at noe var galt

I sin faste spalte i A-magasinet skrev hun: «Nytt år, nytt liv. Sånn er det vanligvis ikke, men i dette nye året skal livet faktisk se ganske annerledes ut. Jeg kommer til å være mye på sykehus fremover. Jeg kommer til å være syk en god stund».

Alle planlagte opptredener med forestillingen «Bør jeg være bekymret?» måtte avlyses. I stedet måtte Koht i gang med intensive behandlinger – en prosess hun åpenhjertig har innviet omverdenen i.

I september fortalte hun at hun hadde våknet fra koma for tredje gang.

Christine Koht: – Det eneste jeg drømmer om er å få oppleve en helt vanlig dag

Tilbakeblikk til 2013, da VGTV snakket med Christine Koht om livet :

