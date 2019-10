NY ROLLE: Zoe Kravitz er aktuell i Hulu-serien «High Fidelity». Her på en fest i regi av strømmetjenesten i New York i mai. Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Zoe Kravitz (30) har sikret seg rollen som Catwoman

Stjernen fra «Big Little Lies» blir Robert Pattinsons motspiller i nye «Batman».

Zoe Kravitz, som er datter av superstjernene Lenny Kravitz og Lisa Bonet, skal ha sikret seg rollen som Selina Kyle etter å ha prøvespilt mot Pattinson i forrige uke, skriver Hollywood Reporter og Variety.

Det ble i mai klart at «Twilight»-stjernen Robert Pattinson hadde fått rollen som Batman, og Variety melder om at filmingen er ventet å starte sent i år, eller tidlig i 2020.

Zoe Kravitz spilte i «X-Men: First Class» i 2011, og har siden vært å se både i «Mad Max: Fury Road» (2015) og den prisbelønte TV-serien «Big Little Lies». Som Catwoman følger hun i fotsporene til plant annet Michelle Pfeiffer, Halle Berry og Anne Hathaway.

Matt Reeves, som har hatt regi på de to siste «Planet of the Apes»-filmene, skal regissere «The Batman». Han tok over jobben etter Ben Affleck, som spilte Batman i to filmer regissert av Zack Snyder.

– Filmen er mer Batman i detektivmodus enn vi har sett i tidligere filmer. Tegneseriene har en tradisjon for det. Han skal være verdens beste detektiv, og det har ikke nødvendigvis vært hovedpoenget i filmene, har regissør Reeves tidligere sagt til Hollywood Reporter.

