Cameron Diaz etter skuespillerkarrieren: – Tar endelig vare på meg selv

Den amerikanske skuespilleren (47) la opp for to år siden, og kunne ikke vært lykkeligere enn i sin nye tilværelse.

Cameron Diaz (47) åpner opp i et nytt intervju med Gwyneth Paltrow om valget hun tok for to år siden, å legge opp som skuespiller på det som tilsynelatende var høyden av hennes karriere.

– Jeg har fred i sjelen fordi jeg endelig tar vare på meg selv, sier Diaz til Paltrow på videoen.

Intervjuet er omtalt av flere amerikanske medier, deriblant US Weekly.

Diaz fikk sitt store gjennombrudd for 25 år siden i «Masken» og ble etter det et godt etablert navn i Hollywood. Hun har imidlertid ikke spilt i en film siden 2014, da ga hun stemmen til prinsesse Fiona i «Shrek».

Publikum har sett henne i kassasuksesser som «Alle elsker Mary», «The Holiday», «My Sister’s Keeper» og «Charlie’s Angels».

I intervjuet forklarer Diaz at hennes hengivenhet til karrieren førte til at hun at hun ikke ga rom til sitt personlige liv.

– Det er så intenst å jobbe på det nivået og være en så offentlig person, sier hun.

Da hun fylte 40 bestemte hun seg for å finne seg selv på nytt, og bli «selvforsynt» igjen, ettersom hun hadde fått mye goder gjennom karrieren.

Hun sier i intervjuet at det var viktig for henne å kunne ta vare på seg selv. Diaz fikk imidlertid god støtte fra mannen, musikeren Benji Madden, til å finne ut hvordan hun ønsket å fungere i tiden fremover, sier hun i videoen.

– Jeg lærte mye om meg selv. Det er smertefullt, det gjør vondt, det er skummelt. Jeg takker Benjamin mye, fortsetter hun.

I desember 2019 gikk imidlertid Diaz inn i sin viktigste rolle, da Diaz og Madden ønsket datteren Raddix Madden velkommen.

I intervjuet med Paltrow sier hun også at hun ikke ville ha blitt mor om det ikke var for førstnevnte, som oppmuntret henne til å ta fatt på morsrollen.

