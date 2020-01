OMSTRIDT: Hertuginne Meghan og prins Harry under gladere dager i Australia i fjor. Foto: Dominic Lipinski / PA POOL

Pappa Markle langer ut mot Meghan og Harry: – Jeg blir flau

Thomas Markle (75) er nådeløs i sin beskrivelse av oppstandelsen datteren (38) og prins Harry (35) har forårsaket i kongehuset.

Amerikanske Thomas Markle, som ikke har sett datteren siden før hun giftet seg kongelig for snart to år siden, snakker igjen. 75-åringen vet fra før at det faller i svært dårlig jord hos hertuginne Meghan når han tar til orde offentlig, men det hindrer ham altså ikke.

I et TV-intverju med Alaska TV/Channel 5 – også publisert på BBCs nettsider – sier pappa Markle med tydelige ordelag hva han synes om at prins Harry og hertuginne Meghan har valgt å trekke seg ut av kongehuset og delvis bosette seg i Canada.

Om datteren sier han at «hun har fått oppfylt enhver ung jentes drøm».

– Alle unge jenter ønsker å bli prinsesse, og hun ble det. Nå kaster hun det bort, og det ser ut som hun kaster det bort for penger. Jeg blir flau, sier han.

UPOPULÆR: Thomas Markle, her avbildet i 2018. Foto: Rachpoot/MEGA / MEGA

Markle mener at da Harry og Meghan giftet seg, så inngikk de en forpliktelse, en forpliktelse om å representere kongehuset.

– Det er dumt av dem ikke å gjøre det, sier Markle, som fremhever det britiske kongehuset som en av de lengstlevende institusjonene gjennom tidene.

Nå mener han at datteren og prinsen forsimpler kongehuset.

– De ødelegger det. De gjør det billig og shabby. Det er latterlig, og de burde ikke gjort det. De gjør kongehuset til en Walmart med krone på, sier 75-åringen.

– Fortapte sjeler

Markle har lite håp om forsoning med datteren. Han forklarer i TV-intervjuet at han ikke regner med at Meghan vil strekke ut noen hånd.

– I hvert fall ikke nå, i lys av det jeg uttaler meg om her, sier den pensjonerte Hollywood-lydteknikeren.

– Jeg tror de begge er i ferd med å bli fortapte sjeler, sier Markle om datteren og svigersønnen.

– Jeg vet ikke hva de er ut etter. Jeg tror ikke de selv vet hva de er ut etter.

Harry: – Svært vondt

Britiske medier mener at dronning Elizabeth (93) har straffet Harry og Meghan hardt når hun har bestemt hvordan de skal forholde seg til kongehuset heretter.

Prins Harry er imidlertid klokkeklar. I en tale under et veldedighetsarrangement i London søndag, forklarte han at det er med tungt hjerte han og kona har gått til dette skrittet.

– Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort det rette, men når det gjelder dette, fantes det egentlig ikke noe annet alternativ. Beslutningen jeg tok for meg og min kone om å trekke oss tilbake, er ikke en jeg tok lett på. Det har vært mange måneder med samtaler etter mange år med utfordringer. Det gjør meg svært vondt at det har blitt til dette.

Helt siden før Meghan giftet seg med prins Harry i mai 2018, har det vært åpenbart for hele verden at den nye hertuginnen er på kant med store deler av sin amerikanske farsfamilie. Det er nettopp denne familieturbulensen, ofte med pappa Markle i sentrum, som har gjort at mediene har grafset i Meghans fortid og privatliv.

Da faren heller ikke kom i bryllupet, var «skandalen» komplett. Siden har det bare ballet på seg, og Thomas Markle har vært en gjenganger i den britiske storavisen Daily Mail. Der har han utbrodert feiden med datteren og forklart for all verden at han heller ikke ble informert om at han skulle bli bestefar, før han hørte nyheten på radio.

Men det toppet seg for alvor da pappa Markle i februar i fjor lekket store deler av et høyst privat, fem sider langt håndskrevet brev til avisen – et brev Meghan hadde sendt ham via sin advokat et halvt år tidligere.

«Pappa, det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Jeg forstår ikke hvorfor du velger denne veien og unnlater å se hvor mye lidelse du forårsaker», skrev hun.

Hertuginnen fortsetter med å skrive at faren har «knust hjertet hennes i en million biter», aller mest fordi hun mener at han lar seg utnytte av mediene og overtales til ikke å fortelle sannheten.

Thomas Markle, som bor i Rosarito i Mexico, er i harnisk over det han sier er usanne påstander om at han skal ha krevd penger for å dele brevinnholdet. 75-åringen hevder at han ikke har mottatt et øre.

– Jeg ble sønderknust over brevlekkasjen, uttalte han i fjor til Daily Mail.

I fjor høst ble det kjent at prins Harry har saksøkt avisen for å ha publisert konas brev.

I kjølvannet av søksmålet forklarte Thomas Markle at han for å renvaske seg følte seg tvunget til å dele brevinnholdet, til tross for at han aldri hadde tenkte å innvie offentligheten.

