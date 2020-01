FORKLARER: Prins Harry sa søndag at han ville at folk skulle høre sannheten han. Foto: John Stillwell / PA pool

Prins Harry i åpenhjertig tale: Det gjør meg svært vondt

– Storbritannia er mitt hjem og et sted jeg elsker. Det vil aldri endre seg, sa prins Harry i en oppsiktsvekkende tale søndag. Her forklarte han hvorfor han og Meghan har valgt å trekke seg tilbake fra kongefamilien.

– Vi gjør begge alt vi kan for å tjene landet og fylle våre roller for dette landet med stolthet. Da Meghan og jeg ble gift, var vi lykkelige, håpefulle, og klare for å tjene, uttalte Prins Harry søndag.

– Av disse grunnene gjør det meg svært vondt at det har blitt til dette. Beslutningen jeg tok for meg og min kone om å trekke oss tilbake, er ikke en jeg tok lett på. Det var så mange måneder med samtaler etter så mange år med utfordringer, forklarer han.

Bakgrunn: Skal ikke lenger bruke kongelige titler og mister pengestøtte – får dronningens støtte

Det var på et arrangement på Ivy Chelsea Club i London for veldedighetsorganisasjonen Sentebale, at Prins Harry søndag snakket ut om at han og hertuginne Meghan Markle vil bli finansielt uavhengige, og ikke lenger være en offisiell del av kongefamilien.

– Før jeg begynner, må jeg si at jeg kan bare se for meg hva dere kan ha hørt eller kanskje lest over de siste ukene. Så jeg vil at dere skal høre sannheten fra meg. Så mye jeg kan dele, innledet han.

– Ikke som en prins eller hertug, men som Harry, den samme personen som mange av dere har sett vokse opp over de siste 35 år, men nå med et klarere perspektiv, sa han.

VENDER IKKE RYGGEN TIL: Prins Harry snakket ut om hvorfor han og Meghan vil trekke seg tilbake fra sine kongelige plikter i offentlig tale. Her fra deres forlovelse i 2017. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

– Ikke noe annet alternativ

En rekke britiske medier gjengir Prins Harrys tale søndag kveld:

– Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort det rette, men når det gjelder dette, fantes det egentlig ikke noe annet alternativ, sier den britiske prinsen.

Han sier i talen at Storbritannia alltid vil være hans hjem, og at han tok beslutningen med tungt hjerte.

– Vårt håp var å kunne fortsette å tjene Dronningen, samveldet og mine militære roller uten offentlig finansiering. Dessverre var ikke det mulig. Jeg har akseptert dette, vel vitende om at det ikke endrer hvem jeg er eller hvor engasjert jeg er, sier han ifølge Mirror og Sky News.

Han understreker at han ikke vender ryggen til det britiske folk:

– Det jeg vil være tydelig på er at vi ikke vender ryggen til landet, og vi vender definitivt ikke ryggen til dere.

Takker Dronningen og folket

Han sier han håper på et mer «fredelig» liv i Canada, og takker det britiske folk for støtten etter at han mistet moren.

– Da jeg mistet moren min for 23 år siden, tok dere meg under vingene deres. Dere har tatt vare på meg så lenge, men mediene er en mektig kraft, og mitt håp er at vår kollektive støtte for hverandre en dag kan bli mektigere, for dette er så mye større enn bare oss, sier han.

– Jeg har følt så mye støtte fra dere gjennom oppveksten, og jeg så det da dere tok imot Meghan med åpne armer mens dere så meg finne kjærligheten og lykken jeg hadde håpet på hele livet.

– Endelig ble Dianas andre sønn gift, hurra!

– Jeg håper dere har blitt godt nok kjent med meg i løpet av alle disse årene til å kunne stole på at kvinnen jeg valgte som min kone har de samme verdiene som meg. Og det har hun, og hun er fortsatt den samme kvinnen jeg forelsket meg i, sa Harry.

Han benyttet også muligheten til å rose sin bestemor, Dronning Elizabeth:

– Jeg vil alltid ha den dypeste respekt for min bestemor, min øverstkommanderende, og jeg er utrolig takknemlig overfor henne og resten av familien, for støtten de har vist meg og Meghan de siste månedene.

– Jeg vil fortsette å være den samme mannen, som holder sitt hjemland kjært og dedikerer livet sitt til å støtte sakene, veldedighetsformålene og militærsamfunnene som er så viktige for meg.

Skal ikke bruke titler

Mandag denne uken kom kunngjøringen om at dronning Elizabeth godtok hertugparet av Sussex sitt ønske om å trappe ned kongelig virksomhet.

Hun skulle ha ønsket det motsatte, men i et møte med Harry og sine nærmeste kommet til en løsning.

Lørdag kom det en ny uttalelse om at dronningen ønsker at dagens avtale skal la hertugparet bygge et lykkelig og fredfullt liv.

«Som avtalt i den nye ordningen forstår hertugparet at de er pålagt å gå tilbake på sine kongelige oppgaver, inkludert militære utnevnelser. De vil ikke lenger motta offentlige midler for sine rojale plikter», het det i uttalelsen om avtalen.

