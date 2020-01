FORKLARER: Prins Harry sa søndag at han ville at folk skulle høre sannheten han. Foto: John Stillwell / PA pool

Prins Harry: - Det var ikke noe annet alternativ

– Storbritannia er mitt hjem og et sted jeg elsker. Det vil aldri endre seg, sa prins Harry i en tale søndag.

Nå nettopp

Det var på et arrangement på Ivy Chelsea Club i London for veldedighetsorganisasjonen Sentebale, at Prins Harry søndag snakket ut om at han og hertuginne Meghan Markle vil bli finansielt uavhengige, og ikke lenger være en offisiell del av kongefamilien.

En rekke britiske medier gjengir Prins Harrys tale søndag kveld:

– Jeg vet at jeg ikke alltid har gjort ting rett, men når det gjelder dette, fantes det egentlig ikke noe annet alternativ, sier Storbritannias prins Harry i sin første tale etter at han lørdag besluttet å forlate landet sammen med kona Meghan Markle.

Han sier i talen at Storbritannia alltid vil være hans hjem, og at han tok beslutningen med tungt hjerte.

– Vårt håp var å kunne fortsette å tjene Dronningen, samveldet og mine militære tilknytninger, men uten offentlig finansiering. Dessverre var ikke det mulig, sier han ifølge Mirror.

Han sier han håper på et mer «fredelig» liv i Canada, og takker det britiske folk for støtten etter at han mistet moren.

– Da jeg mistet moren min for 23 år siden, tok dere meg under vingene deres. Dere har tatt vare på meg så lenge, men media er en mektig kraft, og mitt håp er at vår kollektive støtte for hverandre en dag kan bli større, for dette er så mye større enn bare oss, sier han.

Han benyttet også muligheten til å rose sin bestemor, Dronning Elizabeth:-

- Jeg vil alltid ha den dypeste respekt for min bestemor, min øverstkommanderende, og jeg er utrolig takknemlig overfor henne og resten av familien, for støtten de har vist meg og Meghan de siste månedene.

-- Jeg vil fortsette å være den samme mannen som holder sitt hjemland kjært og dedikerer livet sitt til å støtte sakene, veldedighetsformålene og militærsamfunnene som er så viktige for meg

Mandag denne uken kom kunngjøringen om at dronning Elizabeth godtok hertugparet av Sussex sitt ønske om å trappe ned kongelig virksomhet.

Hun skulle ha ønsket det motsatte, men i et møte med Harry og sine nærmeste kommet til en løsning.

Lørdag kom det en ny uttalelse om at dronningen ønsker at dagens avtale skal la hertugparet bygge et lykkelig og fredfullt liv.

«Som avtalt i den nye ordningen forstår hertugparet at de er pålagt å gå tilbake på sine kongelige oppgaver, inkludert militære utnevnelser. De vil ikke lenger motta offentlige midler for sine royale plikter», het det i uttalelsen om avtalen.

Publisert: 19.01.20 kl. 23:27

Flere artikler

Fra andre aviser