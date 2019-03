TUNG BESKJED: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fikk beskjeden om at lisensavgiften avvikles av Kulturdepartementet i dag. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

TV-lisensen avvikles fra nyttår

TV-lisensen skal erstattes av en ny finansieringsordning, og lisensavdelingen i NRK må avvikles.

NTB

Synne Eggum Myrvang

Dagens kringkastingsavgift blir erstattet med en ny finansieringsordning fra nyttår. Dermed legger NRK ned lisensavdelingen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen opplyser i en pressemelding om at han er informert om dette av Kulturdepartementet.

Avvikler avdeling med 100 ansatte

Regjeringen, ved kulturminister Trine Skei Grande, har varslet at forslag til ny finansieringsmodell for NRK er en del av innholdet i mediemeldingen som legges frem i morgen, fredag 29. mars. Kulturministeren gir ingen kommentarer når VG tar kontakt torsdag ettermiddag, men viser til fredagens lansering av mediemeldingen.

Endringen medfører at NRKs lisensavdeling blir avviklet. Avdelingen ble etablert for 27 år siden og har 100 medarbeidere.

– Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling. Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelinga. Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding fra NRK.

Publisert: 28.03.19 kl. 16:22 Oppdatert: 28.03.19 kl. 16:45