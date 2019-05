Prinsesse Märtha Louise har tidligere opptrådt offentlig med Durek Verrett. Nå er det bekreftet at de er kjærester. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Prinsessens nye kjæreste skal ha blitt erklært død – hevder han ble «gjenfødt»

Da den amerikanske sjamanen Durek Verrett (44) var 28 år, ble han angivelig diagnostisert med en uhelbredelig nyresykdom. – Jeg visste jeg skulle dø, sa Verrett i et intervju i 2016.

Historien om Verretts sykdom er fortalt på crowdfunding-nettstedet Indiegogo, i forbindelse med at det som skal være hans tidligere kjæreste, Hank Greenberg, i 2012 samlet inn penger for den da 37 år gamle Verrett til en operasjon og påfølgende nyretransplantasjon.

– For syv år siden ble Durek Verrett diagnostisert med uhelbredelig nyresvikt. Hjertet hans stoppet å slå. Én doktor erklærte ham død, men en annen nektet å gi opp og forsøkte gjenopplivning. Det var en suksess, men i flere måneder etter lå Durek i kunstig koma. Da han våknet, kunne han ikke gå på et år, heter det i beskrivelsen.

Ifølge teksten er det å komme tilbake fra nær døden med et nytt perspektiv på livet en «vanlig inngang til livet som sjaman».

Operasjonen var etter sigende vellykket, og Verrett lever videre med ny nyre, donert av søsteren Angelina, ifølge en Facebook-post fra Verrett i fjor.

– Visste jeg skulle dø

I et intervju fra 2016, publisert på YouTube-kanalen Mindbodygreen, forteller Verrett imidlertid i detalj om erfaringen, som han omtaler som en «åndelig død». Han går også langt i å antyde at han fikk «kreftene» sine etter hendelsen.

– Jeg var 28, våknet opp, og visste jeg skulle dø, forteller Verrett under et foredrag på messen «Revitalize» i 2016.

Verrett forteller at hans egen død var en «overgang», og han beskriver det som at han ble «gjenfødt».

– Det føltes som å svømme under vann, og se opp og se et lys. Da jeg våknet, kunne jeg se alt, høre alt og alles tanker og følelser, og en intens kjærlighet til alt strømmet ut av meg, sier sjamanen om hendelsen.

– Folk spør meg ofte om hvordan dette føltes. Jeg vil beskrive det som den beste sexen du har hatt, den beste klemmen, beste maten du har spist. Rent orgasmisk, forklarer Verrett.

Forteller om alkoholisme

I flere intervjuer forteller Verrett at han først oppdaget «kreftene» sine da han var fem år, og han har gjentatte ganger fortalt at han blant annet kan se og holde en samtale med sin bestemor, uten at hun er til stede.

I et intervju på nettstedet Voyage LA forteller Verrett at han i ungdommen gikk gjennom mange prøvelser, og at veien dit han er i dag var tøff.

– Jeg er i en menneskekropp, og vokste opp i et system som ønsker å programmere oss til å ønske ting som ikke er nødvendig for menneskelig utvikling. Jeg gikk fra festing og dop til å være alkoholiker, sier han til magasinet.

– Mye av informasjon jeg har fått og gitt til mennesker blir sett ned på, så jeg pleide å få mye hat og sinne rettet mot meg. Disse erfaringene har lært meg mye, sier han.

Tilgang til atomer

I et intervju med amerikanske Focus TV Network forklarer Verrett ytterligere om hva han driver med:

– Sjamanisme handler om fysiologi, kinesiologi, antropologi og sosiologi. Når vi starter, starter vi som veldig unge. Jeg ble valgt da jeg var fem år gammel, sier Verrett der.

Ikke nok med det:

– Det som skjer i sjamanisme, er at vi faktisk har evnen som gir oss tilgang til atomene. Vi kan rotere kjernen i atomene, i tillegg til elektronene i atomene, som bokstavelig talt reduserer alder. Det er virkelig kraftige saker, sier 44-åringen.

Vil ikke snakke

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett erklærte sin kjærlighet til hverandre søndag kveld, men har foreløpig ikke svart på pressehenvendelser.

Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, sier til VG at de ikke vil gi noen kommentar om prinsessens offentliggjøring.

Neste uke legger duoen ut på turné sammen i Norge, og har sagt gjennom sin manager Carina Carlsen at de ikke ønsker å kommentere forholdet overfor pressen før den tid.

Som gjester på «Skavlan» 29. mars fortalte duoen at de møttes fysisk første gang i oktober, gjennom en felles venn.

– Vi avtalte tid, og jeg og noen venner dro hjem til ham. Jeg gikk inn og sa «jeg kjenner deg». Og han svarte «ja, vi var forutbestemt til å møtes før vi ble født», sa prinsessen.

Ifølge offentlige papirer VG har fått tilgang til, het Verrett tidligere Derek David Verrett, men skiftet i 2014 fornavn til Durek.

