Kongeparet, Märtha og Durek Verrett til gudstjeneste

Kong Harald og dronning Sonja ankom onsdag gudstjenesten i Holmenkollen kapell. Med i følget var også prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett.

Noen få minutter over klokka 12 ankom følget med de kongelige, inkludert prinsessens barn.

Gudstjenesten i Holmenkollen kapell ledes av sogneprest Jan-Erik Heffermehl, mens Petter Amundsen er organist.

Kongeparet feirer jul på Kongsseteren, som ligger drøyt fem minutters kjøring unna kapellet. Også prinsesse Märtha Louise tilbringer julen der.

Durek Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman».

Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, og det munnet ut i at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.















GUDSTJENESTE: Det kongelige følget ved ankomsten til Holmenkollen kapell.

Lille julaften meldte Slottet at Kong Harald er frisk nok til å følge oppsatt program i julen etter en tids sykdom.

– Kongens program går som planlagt i romjulen, sier Sven Gjeruldsen i kommunikasjonsavdelingen ved Slottet til NTB.

Det innebærer at han både deltar på julegudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag og holder årets nyttårstale til folket, som sendes på NRK hver 31. desember.

Kong Harald (82) ble forrige uke sykmeldt med en virusinfeksjon og deltok blant annet ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Nå er han på bedringens vei.

Jul med Märtha

Julaften skal kongeparet tilbringe med prinsesse Märtha Louise på Kongsseteren, som er deres private eiendom på Voksenkollen i Oslo.

Kronprinsfamilien skal i år feire jul på familiens hytte i Uvdal i Buskerud.

De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens hytte i Uvdal.

JULEN 2019: Kong Harald (t.v.), kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus og dronning Sonja beundrer pepperkakehuset laget av barn fra Fridheim barnehage i Oslo. Kongeparet skal feire julen på Kongseteren sammen med prinsesse Märtha. Kronprinsparet tilbringer julen i i Uvdal. Foto: Lise Åserud

Helseutfordringer

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.

JULETRADISJON: Kong Harald (t.v.), kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprins Haakon, dronning Sonja og prins Sverre Magnus på Slottet i Oslo under julefotograferingen. Kongeparet skal feire julen på Kongseteren sammen med prinsesse Märtha. Kronprinsparet tilbringer julen i i Uvdal. Kronprinsesse Mette-Marit med kjole av designer Pia Tjelta. Foto: Lise Åserud

Publisert: 25.12.19 kl. 12:18 Oppdatert: 25.12.19 kl. 12:58

