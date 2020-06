SNART I 100: Prins Philip fyller 99 år onsdag 10. juni. Her sammen med dronning Elizabeth. Foto: STEVE PARSONS / PRESS ASSOCIATION

Prins Philip feirer 99-årsdagen i isolasjon

I forbindelse med prins Philips 99-årsdag offentliggjorde Buckingham Palace et nytt bilde av dronning Elizabeth (94) og ektemannen og hertugen av Edinburgh.

Nå nettopp

Onsdag fyller prins Philip 99 år, og vil feire dagen i isolasjon på Windsor-slottet utenfor London, skriver The Telegraph.

Hertugen av Edinburgh, som har vært gift med dronning Elizabeth i over 70 år, har levd under strenge restriksjoner siden mars, som følge av coronapandemien. Prinsen og dronningen har begge bodd på Windsor under pandemien, og har hatt en liten gruppe ansatte til å hjelpe dem.

– Jeg tenker mye på mine besteforeldre som er i alderen de er, vi gjør alt vi kan for å være sikre på at de er isolert og beskyttet fra viruset, har prins William tidligere uttalt.

Onsdag vil hans bestefar, prins Philip, markere sin 99-årsdag i rolige omgivelser, mens det er ventet videosamtaler fra barn, barnebarn og oldebarn, skriver Telegraph.

Bildet publisert i forbindelse med feiringen er tatt på Windsor-slottet forrige mandag, og er de første bildene av prins Philip siden han ble utskrevet fra sykehus julaften etter fire dager observasjon og behandling for en tidligere tilstand.

Også dronning Elizabeths 94-årsdag i slutten av april ble feiret i isolasjon på Windsor med videosamtaler med familien. Lørdag er den offisielle feiringen av dronningens bursdag, da vil det bli en noe større markering, skriver The Telegraph. Men på grunn av coronaviruset vil også den bli kraftig redusert.

– Det vil bli en liten militærseremoni ved Windsor-slottet for å markere dronningens offisielle bursdag, sier en talsmann for Buckingham Palace.

Storbritannia er hardt rammet av pandemien, med over 290.000 smittetilfeller og minst 40.000 dødsfall.

I mars ble det kjent at tronarving prins Charles var coronasmittet, før han i slutten av mars ble friskmeldt.

Prins Philip, som pensjonerte seg fra offisielle oppdrag i 2017, har i forbindelse med pandemien kommet med en sjelden uttalelse der han hyllet britene som har jobbet med å holde landet i gang under i denne utfordrende tiden. Han trakk først frem helsearbeidere og forskere, før han trakk frem noen flere yrkesgrupper.

– På vegne av oss som er trygge og hjemme vil jeg takke alle nøkkelarbeiderne som sørger for at livene våre fortsetter. Personalet og frivillige som jobber med produksjon og distribusjon av mat, de som leverer post og som tømmer søppel, sa han.

Også dronning Elizabeth takket folket i sin tale sett av 24 millioner briter i starten av april.

– Jeg ønsker å takke alle helsearbeiderne i frontlinjen, omsorgsarbeidere og andre med essensielle roller som uselvisk fortsetter sine daglige oppgaver utenfor hjemme for å hjelpe oss andre, sa Dronningen.

Hun takket også de som følger myndighetenes råd om å være hjemme.

Publisert: 10.06.20 kl. 04:09

