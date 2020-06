MOTPARTER: Kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde, og organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand. Foto: Telia/Eivind Senneset, TV 2

Forhandlingsekspert om TV 2-konflikten: – Uverdig

Mens Get-kunder fortsatt ikke får se TV 2 sine kanaler, kjekler partene i media. Forhandlingsekspert Sigurd Knudtzon mener det hele er uverdig.

Nå nettopp

– Forhandlingene har kommet til et nivå der begge parter er selvskadende, og det er blitt en tap-tap-situasjon. Ordskiftet som er nå, er uverdig fra begge hold. Man tar mannen og ikke ballen, og det handler mest om hvordan motparten ser ut, sier partner i advokatfirmaet Wahl-Larsen, Sigurd Knudtzon.

Knudtzon har skrevet boken «Å forhandle» om forhandlingsteknikk, og har fulgt de anspente forhandlingene mellom Telia og TV 2 fra utsiden.

Han er ikke imponert over hvordan partene har fremstått utad, etter at forhandlingene brøt sammen natt til mandag. Fredag kveld nådde konflikten et nytt klimaks, da en kommunikasjonsblemme førte til mye oppstandelse.

les også TV 2 om Telia: – Dette går faktisk ikke an

Fortsatt er 480.000 Get-kunder uten TV 2s kanaler.

– Det er mange måter å kategorisere forhandlinger på. En type er samarbeidsforhandling har som mål å søke å ivareta begge parters interesser så langt råd er, mens i en posisjonsforhandling handler det i hovedsak om å holde ut lengst. Denne forhandlingen bærer preg av det siste, sier Knudtzon.

Han kategoriserer den pågående TV-konflikten for et såkalt «chicken»-scenario, kjent fra spillteori. I korte trekk går det ut på at partene ikke inngår en potensielt god avtale og dermed trekker seg fra forhandlingen, i fare for å se ut som en «kylling» – eller feiging.

UVERDIG: Sigurd Knudtzon er på ingen måte imponert over den eksterne kommunikasjonen til partene i den betente TV 2-konflikten.

Premier League-nøkkelen

Stridens kjerne ligger i at TV 2 mener Telia bør være med på «spleiselaget» om å produsere norsk innhold, mens Telia på sin side hevder at TV 2 allerede har doblet inntektene fra distributører de siste fire årene og har håvet mer inn allerede i år.

TV-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat mener at i utgangspunktet er ikke denne konflikten den største katastrofen for TV 2.

– Den kommer på et tidspunkt hvor det er lavsesong og TV 2 har ikke problemer med å levere til sine annonsører. Men det som kan være uheldig er at Telia/Get har store deler av sin kundemasse i Oslo. Erfaringsmessig går hovedstaden gjerne foran i å ta i bruk nye medier, her er man gjerne mer innovative, sa Wiberg til VG fredag ettermiddag.

Han mener imidlertid 17. juni blir en viktig dato. Da starter Premier League, og Wiberg mener det vil utløse mye støy om kanalen ikke er tilbake før det.

les også Ingen løsning på konflikten mellom Telia og TV 2

Nytt tilbud

Fredag kveld meddelte Telia at de hadde sendt et nytt tilbud til TV 2.

– Vi ønsket at Telia skal slå på signalene igjen slik at vi kan forhandle videre uten at det går ut over seerne. Det avviste de i går, og vil heller forhandle med svarte skjermer, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand.

Hun har vært kanalens ansikt utad i konflikten, og legger ikke skjul på at hun ikke ønsker denne typen offentlig skittentøysvask.

les også TV 2-direktør om Telia-forhandlingene: – Dette kan ta lang tid

– Derfor har vi også invitert til at ordskiftet skal flyttes på bakrommet, der de hører hjemme. Samtidig har vi et behov for å si ifra når vi opplever at ting er feil og urettferdig, fordi vi har et behov for å stå opp for det, sier Willand.

Hennes motpart i Telia, Henning Lunde, sier at han håper TV 2 vil ta det nye tilbudet fra distributøren vel imot.

– Alle forhandlinger av den typen her er tøffe. Så er det nok litt forskjell på det som skjer rundt forhandlingsbordet og det som skjer i mediene. Vi er trygge på at deres forhandlingsteam vil gå igjennom tilbudet vårt på en seriøs måte selv om det dessverre ble litt storm i et vannglass i går, sier han.

Publisert: 06.06.20 kl. 18:52

Fra andre aviser