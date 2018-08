RØD LØPER: Angelina Jolie på den britiske BAFTA-prisutdelingen i februar. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

TMZ: Angelina Jolie ber om å få skilsmissen gjennomført

Publisert: 08.08.18 05:51

Angelina Jolie og Brad Pitt er ennå ikke formelt skilt, to år etter at de gikk fra hverandre.

Paret er fortsatt formelt gift to år etter at nyheten om at de to har gått fra hverandre slo ned som en bombe i kjendisverdenen.

Nå har Angelina Jolies advokat, ifølge TMZ , sendt et nytt brev til dommeren hvor han ber om om å få slutt på ekteskapet, selv om det langt fra er bestemt hva som skal skje med de seks barna de to har sammen.

I brevet blir det også hevdet at Brad Pitt ikke har betalt nok barnebidra siden separasjonen, og at Pitt ikke har fulgt en avtale som ble gjort om det. Jolie ønsker at dommeren utsteder en formell ordre som gjør at Pitt må betale - også med tilbakevirkende kraft.

Den formelle skilsmissen kan dog ta tid. E! News siterer en ikke navngitt kilde nær paret på at de to «ikke er i nærheten av å gjøre skilsmissen endelig».

Dette tar tid på grunn av kampen om barnefordelingen. Intet annet enn barnefordeling har blitt diskutert mellom de to, ifølge denne kilden.

Tidligere i sommer ble de enige om hvordan fordelingen av barna skulle være i sommer, etter at en dommer slo fast at det var skadelig for barna å ikke ha et forhold til faren.

Angelina Jolie ønsket i utgangspunktet å ta med seg alle seks på «Maleficent 2»-innspilling i London, en film som regisseres av norske Joachim Rønning.