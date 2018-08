1 av 2 FÅR KLASSISK «LOOK»: Iben Akerlie i rollen som Lillian Werner. Filmen spilles inn på 35 millimeter film, for å få det riktige skrekkfilmuttrykket. Mattis Sandblad

Her gjenopplives en norsk skrekk-klassiker. - Vi legger hodet på blokka

KROKSKOGEN (VG) Filmen er kåret til en av tidenes beste, men nå kommer en ny versjon av «De dødes tjern». – Vi vet vi legger hodet på blokka, sier produsenten.

Den psykologiske thrilleren skremte vannet av dem som så den i 1958, og har siden blitt regnet som en norsk filmklassiker. «De dødes tjern» ble i 1998 kåret til tidenes fjerde beste norske film av 101 norske filmfolk og kritikere.

Ved et tjern langt inn i Krokskogen spilles det for tiden inn en ny «De dødes tjern», i regi av Nini Bull Robsahm. Også den basert på André Bjerkes roman skrevet under pseudonymet Bernhard Borge, kåret til tidenes kriminalroman.

– Det er mer en nytolkning av Bjerkes bok enn en nyinnspilling av filmen, påpeker produsent Fredrik Pryser.

På en provisorisk brygge som stikker ut i tjernet ligger Iben Akerlie. Hun spiller hovedrollen som Liljan Werner i filmen, og i scenen VG får være med på uttrykker hun seg bare med ansiktsuttrykk.

– Det er en karakter som ikke sier så mye. Mye må vises med blikket, og i filmen ser publikum handlingen gjennom Lillians øyne. En veldig godt skrevet karakter, sier Akerlie om rollen som i den førtste versjonen ble spilt av Henny Moan.

– Lillan er barnehjemsbarn, nært knyttet til sin bror. Ikke vært så mye ute i verden. Det er mye undertrykte ting.

– Hvor mye kan vi røpe Fredrik, sier hun henvendt til produsenten.

Hun sier hun bevisst hverken har lest boken eller sett filmen før hun gikk i gang med rollen.

– Jeg forholder meg til det nye manuset som foreligger.

Rettighetene til «De dødes tjern» er kjøpt av André Bjerkes datter Tone.

Både roman og film figurerer på tidenes beste-lister. Produsenten vedgår at de legger listen høyt med prosjektet, som har et budsjett på forholdsvis smale 18 millioner kroner.

– Ja, vi gjør det. Men jeg synes det er på tide å oppdatere litt, sier produsent Pryser.

– Men det er klart: Vi legger hodet på blokka.

– Hvorfor trenger vi en ny «De dødes tjern»?

– Jeg tror det er mange som kjenner tittelen. Min generasjon leste den, men jeg tror kanskje ikke den yngre generasjonen har fått den med seg. Vi skal gi de yngre en ny tilnærming til historien. 1958-filmen er fantastisk, men den er jo laget for sin tid.

Jakob Schøyen Andersen spiller Bernhard Borge, fortelleren som i 2019-versjonen jobber med podcast. Han er kanskje mest kjent som humorist, blant annet etter parodisuksessen «Hit for hit». Han forsikrer at han ikke er med som noen «comic relief» i filmen.

– Jeg skal ikke gå rundt og vitse. Det er en seriøs rolle, men Bernhard har et smil om munnen, sier skuespilleren som har filmerfaring fra før av, som Dynamitt-Harry i tre Olsenbanden Jr-filmer.

I filmen reiser Lillan Werner og en vennegjeng tilbake til hytta som tvillingbroren Bjørn døde på året før. Raskt etter ankomst begynner mystiske ting å skje. Selv om settingen kanskje høres kjent ut gjennom nyere norske skrekkfilmer som «Død snø» og «Fritt vilt», blir ikke «De dødes tjern» noen slasher-film i 2019-drakt, forsikrer Iben Akerlie.

– Det er mer en psykologisk thriller. Men det er noen skvette-punkter også!