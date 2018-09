FEM TIDLIGERE VINNERE: Mari Wedum, Gry Børretzen Skarstein, Olaf Tufte, Birgitte Hustad Vinjevoll og Benedicte Unhjem Johansen Foto: Even Lübeck, VG

71 grader nord-vinnere: Dette brukte vi premiepengene på

STEEN OG STRØM (VG) En kostet på seg litt mer enn nudler og First Price under studietiden. En annen kjøpte seg leilighet og dro på lang ferie i Alpene.

Publisert: 13.09.18 18:45

I slutten av august var det duket for jubileumsfest for «71 grader nord» på taket på Steen og Strøm i Oslo. Tidligere denne uken startet nemlig den 20. sesongen av programmet, hvor en gruppe deltagere skal ta seg fra Lindesnes til Nordkapp. Ferden er inndelt i faser, og én deltager sendes hjem i hver episode.

«71 grader nord» har rullet og gått siden 1999, mens kjendisversjonen ble vist for første gang i 2010. Programmet er blant TVNorges store flaggskip, med sine godt over 500.000 seere.

Til stede på Steen og Strøm var deltagere fra både reality og kjendisprogrammene, samt crewet som har jobbet med programmet. Vinnerne av realityversjonen får rundt 400 000 kroner, samt en bil, mens vinnerne av kjendisversjonen får 200 000 kroner, som er øremerket til UNICEF, og 200 000 til en opplevelsesferie.

Men hva har egentlig vinnerne gjort med alle disse pengene, og bilen?

Selv om ikke alle vinnerne fra de siste sesongene var til stede, fikk VG pratet med fem av disse: Olaf Tufte, Birgitte Hustad Vinjevoll, Mari Arnøygard Wedum, Gry Børretzen Skarsten og Benedicte Unhjem Johansen.

Vi stilte dem to enkle spørsmål – hva de har brukt premiepengene på, og hva som var den viktigste lærdommen under programmet.

Benedicte Unhjem Johansen – vinner av sesong 10 i 2008. Jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i RED Storyline.

– Bilen valgte jeg å beholde, jeg var strålende fornøyd med den og brukte den i tre-fire år før jeg solgte den. Pengene ... Jeg var nok litt for fornuftig på den tiden der. Hadde jeg vunnet pengene i dag, hadde jeg ikke vært like fornuftig. Jeg satte mesteparten i banken, for å ha til huskjøp senere. Men jeg unte meg også en shoppingdag, som var alt for beskjedent egentlig, samt en deilig og lang ferie.

– Den viktigste lærdommen ... Det er veldig, veldig mange ting. Det er nok det at man aldri må gi opp, det nytter ikke å gi opp, selv om det er tøffe stunder. Det er da man lærer mest om seg selv. Når det butter imot, det å klare å finne ekstra motivasjon og energi, det lærte jeg mye av. Det har jeg tatt med inn i kommunikasjonsbransjen – det å ikke gi opp og å tenke positivt. Å gå ned i kjelleren og finne de ekstra kreftene det er snakk om, enten mentalt eller fysisk.

Gry Børretzen Skarstein – vinner av sesong 18 i 2016. Jobber nå som lærer.

– Jeg har faktisk ikke brukt opp alle pengene enda, siden jeg vant for under to år siden. Men jeg tok med familien til Kenya, og jeg har tre døtre som skal konfirmere seg. Jeg har lovt at litt skal gå til bunad til dem. I tillegg har mannen min fått skiutstyr, og jeg tror også vi skal til Brasil neste sommer. Bilen har jeg beholdt, mens jeg solgte min bil da jeg fikk premiebilen. Den går fortsatt og er veldig bra, den er jeg veldig fornøyd med.

– For meg var det å aldri gi opp. At jeg må ha mer tro på meg selv, det har jeg lært. Jeg er vanvittig glad for mange nye vennskap etter programmet. Nå vet jeg også at jeg er sterkere enn det jeg trodde. Det var også ufattelig gøy å prøve noe nytt, og at jeg på ingen måte er utlært.

Mari Arnøygard Wedum – vinner av sesong 12 i 2010. Jobber nå som daglig leder i Visit Jotunheimen.

– Jeg betalte fullt og helt ned studielånet mitt. Av min daværende sjef fikk jeg høre at det var det mest idiotiske man kunne gjøre, for han mente jeg heller burde puttet det i boliglånet. Men for meg så var det symbolsk ikke å ha Lånekassen som et element i livet mitt. I tillegg kjøpte jeg og samboeren min et nytt rekkehus ganske rett etterpå, og da kom pengene veldig godt med. Ellers gikk det til melk og brød. Jeg unte meg også en lengre alpetur, jeg var fem uker i de sveitsiske alpene den vinteren etter at jeg vant. Litt kos og litt praktisk nytte. Bilen hadde jeg bestemt meg for å beholde i minst ett år, og jeg har den dag i dag. Nå har vi flyttet på bygda, så bilen er veldig til nytte. Den bilen blir nok i min eie til den ikke går lenger. Den har kommet veldig godt til nytte.

– Sette mye mer pris på de daglige godene man har. Jeg prøver å minne meg selv på hvor ekstremt betydningsfullt det var å få en dusj under 71 grader nord. Det er en grunn til at Tom Stiansen (programleder) alltid selger inn premier i form av myke senger. Når folk sitter hjemme og ser på det, så tenker man ikke noe over det, men når man har ligget på et liggeunderlag i fem uker ... Myk seng, en dusj, fullt kjøleskap, at man kan gå på butikken og kjøpe hva man vil ... Alle burde dra ut i marka en periode, for å kjenne på hvor bra vi egentlig har det i hverdagen.

Olaf Tufte – vinner av kjendisutgaven i 2014 – Bonde og roer

– Premiepengene på kjendisversjonen gikk til UNICEF. Den opplevelsesferiesummen ... Den gikk nok til kjerringen.

– Viktigste lærdommen ...

– Den viktigste lærdommen var at vi ble kjent med hverandre, skyter rallykjører Henning Solberg inn.

– Det å leve med og på folk så mange uker, det er en ny vending. Jeg og Henning kjenner hverandre inside-out. Vi satte pris på å ta en dusj en gang iblant, men vi hoppet jo i bekken uansett. Jeg syntes jo samholdet vi skapte var noe eget. Vi hadde jo en kjempebra gruppe, men det ble et trekløver med Fredrik Strømstad i tillegg, det var jo oss tre frem til finalen.

Nok en gang skytes det inn fra Henning:

– Også var vi jo kreative! Vi fikk tak i konjakk underveis, vi fikk servert hamburger på trappen foran teltene der folket sov, vi hadde pizza. Men ingen så oss!

Birgitte Hustad Vinjevoll – vinner av sesong 13 i 2011 – Nå masterstudent i anestesisykepleie

– Med pengene levde jeg et veldig bra studentliv da jeg utdannet meg. Jeg hadde Lånekassen, men jeg hadde litt mer å spe på. Jeg kunne kjøpe meg ting i butikken om jeg ville det, ikke bare First Price og nudler. I tillegg investerte jeg i leilighet.

– Det jeg har lært mest av er hvordan kroppen fungerer, med tanke på hvis du er veldig sliten og har lyst til å gi opp, hvor mye hodet egentlig har å si. Hvis viljen vil det nok, så får man det faktisk til. Det er den lærdommen jeg har fått mest nytte av.