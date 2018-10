1 av 3 DROPPET GITAREN: Kristian Raanes la fra seg gitaren da han sang «Ambitions» av Donkeyboy. TV 2

VG anmelder «Idol» - låt for låt

RAMPELYS 2018-10-12T17:18:45Z

Ti «Idol»-finalister kjemper videre i konkurranse fredag. Du kan selv trille terningen på hvert bidrag etter deltagerne har stått på scenen.

Publisert: 12.10.18 19:18 Oppdatert: 12.10.18 19:53

Forrige fredag var det 20 år gamle Daniel Kalelic som måtte forlate «Idol» etter å ha fått færrest stemmer av seerne. Denne fredagen er det klart for den andre direktesendingen, og VGs anmelder Marius Asp vurderer alle kvelds ti bidrag fortløpende.

Gunnar Greve er tilbake i dommerpanelet etter at Ina Wroldsen vikarierte for ham forrige uke. Tshawe Baqwa og Silje Borgan Larsen er også klare for å se de unge talentene opptre.

For én av deltagerne dukket det opp en uforutsett utfordring. Kristian Raanes (22) måtte til tannlegen på grunn av ubehag, noe som endte med at han måtte trekke en tann.

De ti gjenværende deltagerne er alle mellom 16 og 23 år. Det er gjort flere nye grep under årets «Idol», og de direktesendte semifinalene er kuttet ut. Nytt av året er også at dommerne ikke lenger har noen makt, annet enn at de kan redde en utstemt deltager. Dette har de bare mulighet til å gjøre én gang i løpet av konkurransen, og makten ble ikke brukt forrige fredag.

«Idol» har blitt kritisert etter at vinneren i 2014, Ingvar Olsen, gikk ut i VG og mente seieren var nærmest som en straff å regne. Kommentator i iTromsø, kaller konkurransen en «floppmaskin fra helvete» .

Kveldens tema er «dette er meg».