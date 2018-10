Toppblogger får flengende kritikk etter konkurs

SLUTT PÅ CHAMPAGNEN: Kristin Gjelsvik – som her nettopp har fått prisen som Årets influenser 2017 under Vixen Influencer Awards i februar i år – har hatt liten eller ingen kontroll på forretningsdriften i sitt nå nedlagte selskap Styleconnection AS, ifølge konkursboets sluttredegjørelse.

Foto: Klaudia Lech