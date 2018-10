TO DRÅPER: Jepp. Det er Tilda Swinton og Tilda Swinton. Foto: RKVideo / Splash News

Swinton innrømmer to hovedroller i ny skrekkfilm

Jo da, det er en veldig godt sminket Tilda Swinton (57) og ikke en ukjent tysker (82) som spiller den mannlige hovedrollen i skrekkfilmen Suspiria.

Publisert: 14.10.18 12:22

Det har vært kraftige spekulasjoner om ikke Swinton også spiller den mannlige hovedrollen i filmen, Dr. Josef Klemperer.

Og søndag kom altså svaret; jo, hun gjør det. Men det tok opptil fire timers jobbing i sminkestolen før skuespilleren ble forvandlet til en mann i 80-årene.

«Suspiria», nyinnspillingen av Dario Argentos horrorklassiker fra 1977, var er en av de største lanseringene under filmfestivalen i Venezia i september. Her ble Swinton spurt om hvorfor hun ville spille to roller filmen.

– Hvilke to roller? svarte Swinton med steinansikt, til latter fra salen.

Men nå innrømmer hun overfor New York Times at jo da, det er hun som også spiller den 82 år gamle psykoanalytikeren Dr. Josef Klemperer, og ikke den totalt ukjente tyskeren Lutz Ebersdorf.

Ventet på spesifikt spørsmål

– Svaret på spørsmålet til meg «Spiller du Dr. Klemperer i Suspiria?» er alltid at Dr. Klemperer er spilt av Lutz Ebersdorf, skrev Swinton i en e-post til New York Times forrige uke.

Hun har ventet på et mer spesifikt spørsmål, «og merkelig nok har ingen til dags dato tenkt på det».

Det spørsmålet, hvis noen hadde brydd seg om å stille det er: «Spiller du Lutz Ebersdorf?» Og svaret, sier Swinton, er «et klart ja».

På pressekonferansen i Venezia forrige måned leste Swinton opp en melding, til lattermild respons fra salen, fra den angivelige tyske skuespilleren.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan møte dere personlig. Jeg er privat av natur og liker å holde det slik, het det i hilsenen.

Nå forteller Swinton, som tidligere også har spilt David Bowie, at det tok opp til fire timer å sminke henne til en gammel mann, og at hun aldri tidligere har hatt så mye tung sminke.

Penis-protese

Det var den Oscar-vinnende makeup-artisten Mark Coulier som fikk forvandlet Swinton til en gammel, mannlig psykoanalytiker. Han gjorde halsen hennes tykkere ved hjelp av en protese og bygget ut kjeven slik at den skulle se mer maskulin ut. Men ikke bare det.

– Hun fikk oss til å lage en penis og baller, sier Coulier.

– Hun hadde et fint, tungt sett genitaler slik at hun kunne føle det dingle mellom bena og hun klarte også å ta det ut på settet et par ganger.

Filmen, som også Dakota Johnson spiller i, har for øvrig premiere 26. oktober.