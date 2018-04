MALTE SYLVI: Slik ser Sylvi ut på korset, slik gatekunstneren AFK har malt henne. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Kunstanmeldelse AFK - «Making a martyr»: Misforstått martyrdiskusjon

Lars Elton (anmelder)

Publisert: 03.04.18 15:08 Oppdatert: 03.04.18 15:52

Fortjener Sylvi Listhaug mer oppmerksomhet? Gatekunstneren AFK vil rette oppmerksomhet mot noe annet, og trår rett i fella.

Påskemorgen slukker sorgen, lyder sangen. Men det var ingen sorgbearbeidelse vi var vitne til 2. påskedag. Da monterte gatekunstneren AFK et maleri av en naken og korsfestet Sylvi Listhaug i en hjørnenisje i Bergen sentrum, like bak Grieghallen.

Bildet er en provokasjon som får en uheldig bieffekt: Listhaugs tilhengere har fått enda en ting å hisse seg opp over. Kunstneren AFK skriver på sin Facebook-side at bildet er en oppfordring til å se de viktige hendelsene i stedet for å krangle om flyktningkrisen.

Han(?) oppfordrer til å se bak dehumaniseringen av flyktningene og ta opp årsakene til den tvangen som ligger bak flyktningstrømmen.

Intensjonen er god, men formålet drukner i effektene. Du ber om bråk når du fremstiller den tidligere justisministeren korsfestet og naken i en offentlig sammenheng. Uansett hvor gode intensjoner du har, vil de drukne i debatten om dette er verdig eller ikke. Om den omstridte politikeren fortjener å bli fremstilt slik? Om dette er hets eller et relevant debattinnlegg?

At hun tåler det er det liten tvil om. Men i stedet for å diskutere sak, som kunstneren uttrykker et ønske om, blir spørsmålet publikum får om de liker det eller ikke? Hva jeg eller noen andre faktisk synes om bildet er relativt uinteressant. Det vi burde bli spurt om er hva vi synes om den politikken bildet protesterer mot.

Når vi ser på det kunstneriske håndverket må det sies at portrettlikheten ikke er spesielt god. Jeg har ikke vært og sett bildet på stedet, men totalt sett virker figurasjonen, eller motivfremstillingen, akseptabel. Som helhet er bildet rimelig godt malt.

AFK har krydret fremstillingen med noen tekstlige og visuelle referanser som viser hvilke saker vedkommende er opptatt av. Naglene gjennom hendene er merket med davidstjerner, symbolet jødene ble tvunget av nazistene til å bære under andre verdenskrig. Mot bakgrunnen er det blant annet skrevet «Free Palestine», «Mass surveilence» (masseovervåkning, riktig begrep er «surveillance») og «YEMEN». Og, for ikke å etterlate noen tvil om hvem bildet fremstiller, har figuren et FrP-symbol på skulderen.

Det som virkelig gjør bildet problematisk er at figuren har inskripsjonen «Min Kamp» over skrittet, og bruken av malte kryss over brystvortene. Det siste er kjent fra tidlig pornografi, og sammen med henvisningen til Adolf Hitlers selvbiografi gjør dette at bildets provokative kraft reduseres til en parodi.

Sammensausingen av fascist- og pornografireferanser gjør at man lett glemmer at bildet er hengt opp i påskeuken. Påsken er fortsatt tiden da vi skal minnes Jesus’ korsfestelse og oppstandelse. En offerhandling jeg antar kunstneren mener er det motsatte av det Sylvi Listhaug representerer. Men her reduseres den kristne referansen til en effekt for en kunstner som har gått seg vill i virkemidlene.

Derfor blir dette ingen provokasjon. Det er bare trist når kunsten blir redusert til å bringe enda en planke til haugen som bygger podiet for Sylvi Listhaugs martyrrolle.

