Voldsdømte Robin (24) i «Paradise Hotel» - derfor får han delta

RAMPELYS 2019-01-18T06:11:55Z

CAREYES, MEXICO (VG) Svenske Robin Johansson (24) sonet to måneder i fengsel for vold mot både en kvinne og en politimann. TV3 forteller at åpenhet og anger var forutsetninger for deltagelsen i reality-programmet.

I januar 2016 ble Robin Johansson dømt i Oslo tingrett etter en episode sommeren tidligere. Voldsdommen ble omtalt i flere norske medier da den aktuelle «Paradise Hotel»-deltageren hadde vært i et lengre forhold med blogger Sophie Elise Isachsen. Forholdet tok slutt rett før dommen ble avsagt.

Satt i fengsel

Isachsen og Johansson hadde vært på en strippeklubb den aktuelle kvelden, og etter en angivelig krangel mellom paret brøt Isachsens venninne inn, står det i dommen VG har fått tilgang på. Johansson ble dømt for å ha slått henne to ganger i ansiktet slik at hun gikk i bakken. Da en politibetjent grep inn skal Johansson ha spent bein på ham og siden kommet med drapstrusler. I tingretten erkjente Johansson delvis straffskyld, men ble dømt på alle punkter. Han fikk tre måneder ubetinget fengsel. Han sonet i to av dem.

– Jeg hadde det ikke bra, jeg gråt mye, men der inne – jeg har aldri trent så mye, jeg spiste tunfisk til frokost, jeg fikk rutiner jeg aldri har hatt, jeg begynte å få mageruter. Jeg kjente meg frisk og tilbake. Å høre alle historier og sånn der inne, man blir veldig redd for å være kriminell, jeg ble skremt av å dra dit igjen. Det har gjort at jeg tenker meg om ekstra før jeg går inn i situasjoner, forteller han til VG etter han har ankommet Mexico for reality-deltagelsen

– Ung, dum og ustabil

Han er forberedt på at saken kommer opp igjen på grunn av «Paradise Hotel», og at han sier at han ønsker å vise at han har lagt sin trøblete fortid bak seg.

– Selv om jeg har gjort disse dumme tingene tidligere, er det dette jeg vil gjøre. Jeg vil at folk skal se en forandring, og at det er mulig å gå fra bunn til toppen, forteller 24-åringen.

Johansson forteller at intervjuene under castingprosessen handlet mye om det som skjedde da, og at han var helt åpen om fortiden.

– Jeg tror de har sett og merket at jeg er en annen person. Etter det som har skjedd har jeg gjort mye, jeg har vært med på «Ex on the Beach» og «Hemmelig beundrer» i Sverige, og andre TV-produksjoner. Jeg har vært ung og dum og ustabil, men jeg er ikke den samme lenger, forteller han.

Åpenhet viktigst

Den oppfatningen er også TV3 av, forteller pressekontakt Line Vee Hanum til VG. Hun forteller at en dom ikke nødvendigvis betyr at man ikke får delta i TV-programmer.

– Det viktigste for oss i denne sammenhengen er at han var ærlig med oss, og at han sonet dommen sin, og at han ikke minst tar avstand og angrer på det han har gjort, sier hun.

Det finnes flere eksempler på reality-deltagere som har holdt lovbrudd skjult for TV-produksjoner. Under fjorårets «Farmen»-sesong valgte Kim Stefan Jenssen å trekke seg etter at det kom fram at han hadde skjult for TV 2 har han var tidligere voldsdømt. I 2005 ble en deltager kastet ut av «Big Brother» av samme grunn. I 2011 fikk imidlertid Morten Heierdal bli i «Robinsonekspedisjonen» til tross for at han var tiltalt for to grove voldsepisoder.

Castingansvarlige tar en skjønnsmessig vurdering fra deltager til deltager, og TV3 har ikke konkrete retningslinjer på hvordan potensielle deltagere vurderes dersom de har vært involvert i lovbrudd, ifølge Vee Hanum.

– Det verste som kan skje er at vi finner ut av denne dommen i etterkant, og ikke har fått muligheten til å vurdere om deltageren er egnet eller ikke, sier hun.

Ikke bekymret for alkohol

Det var både alkohol og fest involvert i voldshendelsen Johansson ble dømt for. På spørsmål fra VG om hvilke vurderinger TV3 har gjort på å plassere ham i en lignende setting på «Paradise Hotel», svarer Vee Hanum:

– Det er derfor det er viktig at han har snakket med oss om den dommen og tar avstand fra det, fordi hvis dette hadde dukket opp etter han hadde sjekket inn, og han er i en slik setting, er det vanskelig å vurdere hvordan han vil reagere.

Hun har tidligere i forbindelse med en annen sak uttalt at voldsepisoder er noe TV3 har lav toleranse for. Det mener hun fortsatt.

– Voldsepisoder er alvorlig, helt klart. Derfor er det enda viktigere at vi snakker godt rundt episoder rundt det. Jeg tror folk flest er enige med meg om at når folk har gjort et feilsteg, så må man også få lov til å kunne gå videre i livet og gjøre opp for seg.