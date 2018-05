SLUTTET BRÅTT: Pauley Perrette har spilt i TV-serien «NCIS» siden 2003, men i høst offentliggjorde hun at hun slutter i serien. Foto: Richard Vogel / TT NYHETSBYRÅN

«NCIS»-stjernen Pauley Perrette etter avskjeden: – Utsatt for flere fysiske overgrep

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 15.05.18 08:45

Den amerikanske skuespilleren følte seg mobbet på jobb. Nå langer hun ut på sosiale medier.

I oktober i fjor ble det kjent at «NCIS»-skuespiller Pauley Perrette (49), som har spilt den populære rollefiguren Abby Sciuoto i 16 år, gir seg i serien. Og for bare en drøy uke siden ble den siste episoden der Perette medvirker sendt i USA.

Foreløpig har det vært uklart hva som er grunnen til at 49-åringen valgte å gi seg i serien. Men i et noe kryptisk innlegg på Twitter, forteller hun nå at hun har blitt utsatt for mobbing på settet og at «en maskin sprer løgner om henne og gjør alt de kan for at hun skal holde munn» , skriver nettstedet People.

– Kanskje gjør jeg feil ved ikke å fortelle hele historien, sannheten. Men jeg kjenner at jeg må beskytte mine kolleger, alles jobb og såpass mange mennesker. Men til hvilken pris? Jeg vet ikke. Jeg vet bare at jeg forsøker å gjøre det rette, men stillhet er kanskje ikke det rette når det kommer til lovbrudd, skriver skuespilleren på Twitter.

Perrette går ikke nærmere inn på hvilket eller hvilke lovbrudd det er snakk om. Men hun mener det skal ha forekommet fysiske overgrep.

– Jeg har støttet antimobbeprogrammer så lenge. Men nå vet jeg, for det var meg! Om det er jobb eller skole du går på? Det er skremmende. Flere fysiske overgrep. Jeg forstår det virkelig nå. Ta vare på deg selv. Ingen er verdt å risikere sin egen trygghet for. Fortell det til noen, skriver hun.

CBS , som står bak serien, har ennå ikke kommentert Perettes utspill.

