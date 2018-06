FRIKJENT: Stella Mwangi frikjent i tingretten i dag. Foto: Helge Mikalsen

Dommen falt: Stella Mwangi frikjent på alle punkter

01.06.18

2018-06-01

— I dag er jeg bare utrolig glad i og lykkelig, sier Stella Mwangi (32) til VG, etter at hun ble frikjent på alle punkter i den mye omtale fyllekjøring-saken mot henne.

– Dette har vært det verste året i mitt liv. Jeg klarer ikke å beskrive den maktesløsheten jeg har følt, så når jeg i dag fikk dommen var det enorm lettelse. Jeg ble trodd. Rettssystemet fungerer når andre ting svikter. I dag er jeg bare utrolig glad og lykkelig, skriver Stella Mwangi i en uttalelse til VG etter at dommen mot henne falt i Oslo tingrett fredag.

Mwangi ble frikjent på alle punkter, sier artistens advokat Silje Elisabeth Stenvaag til VG:

– Det er klart vi er godt fornøyd med å ha vunnet frem mot alle tiltalepunktene. Dette har vært en vanskelig sak, hvor mange har forhåndsdømt min klient, spesielt media.



Det var i fjor høst Mwangi ble observert på Grønland i Oslo, ifølge et vitne, tydelig beruset. Politiet ble tilkalt, og Mwangi måtte forrige uke møte i retten, anklaget for å kjørt i beruset tilstand, og for å ha forulempet en polititjenestemann.

Påtalemyndighentene droppet fyllekjøringstiltalen mot Mwangi, og erkjente at de ikke kunne bevise at Mwangi var beruset da hun kjørte bilen. De ønsket likevel å få henne dømt for å ha drukket etter en ulykke og for forulempning av polititjenestemann.

Mwangi selv har hele tiden bedyret sin uskyld, og hevdet at hun først drakk etter å ha forlatt bilen, og aldri kjørte i beruset tilstand. Hun forklarte i retten at hun aldri hadde bulket noe som helst, at hun gikk fra bilen for å rekke en avtale i en neglesalong. Der inne skal hun ha drukket en halvflaske whiskey blandet med cola og øl, mens hun gjorde seg klar til jentefest.

– Jeg skulle kanskje ikke vært ha vært så ivrig med å begynne festen, sa Stella i retten forrige uke.

Hun stilte seg også uforstående til at hun skal ha forulempet politiet. Aktor ba om 24 dagers betinget fengsel, samt en bot på 29.000 kroner og at hun skulle miste førerkortet i 12 måneder.

Erland Bakke, Mwangis manager, sier saken har vært en stor belastning for Stella og hennes familie. Saken skal også ha påført artisten store økonomiske tap.

– Stella sine partnere har på grunn av media sin vinkling valgt å legge samarbeid på is. Vi håper nå vi kan få arbeidsro til å jobbe sammen med våre partnere slik at Stella kan fortsette å lage attraktiv musikk for fans, store merkevarer og for nye markeder. Min vurdering er at vi kommer til å forfølge saken mot Nettavisen og sende de et erstatningskrav. Viktig at deres metoder blir vurdert av en objektiv tredjepart, understreker Bakke.