GIKK BORT: Tryllekunstneren Tore Torell er død, 77 år gammel. Foto: Janne Møller-Hansen

Tore Torell (76) er død: – Han var Norges tryllekonge

Publisert: 08.05.18 10:42 Oppdatert: 08.05.18 11:28

Tryllekunstneren Tore Torell døde hjemme, slik han ønsket, forteller hans gode venn Alexx Alexxander.

Tryllekunstneren Tore Torell er død, opplyser familien til NTB. Han sovnet inn i sitt hjem i Sandefjord mandag kveld, dagen før han ville fylt 77 år.

Torell var rammet av kreft i spiserøret.

– Jeg hadde en halsbetennelse som ikke ble bedre, uansett hva vi gjorde, fortalte Torell til Se og Hør i november i fjor.

Les også stort intervju på VG+ med Tore Torell fra 2014 : – Jeg angrer ikke på noe

Ifølge ukebladet gikk magikeren gjennom hele 35 runder med stråling, fordi svulsten i spiserøret ikke kunne fjernes ved en operasjon.

Torell ble først friskmeldt, men allerede i juli fikk han beskjed om at kreften var tilbake.

Illusjonisten og tryllekunstneren Alexx Alexxander (33) sto svært nært Tore Torell.

– Han var min støttespiller og mentor gjennom mange år, både når det gjelder trylling og showbiz, sier Alexxander til VG.

Han fikk dødsbudskapet mandag kveld og er fortsatt preget.

– Jeg vil si at Tore Torell, kanskje ved siden av Arnardo, var Norges tryllekonge. Jeg tror alle i den litt eldre generasjon kjente navnet hans. Arven han etterlater seg er helt unik, fortsetter Alexx Alexxander.

– Jeg besøkte ham forrige helg og snakket med ham for en uke siden på telefon. Han hadde lyst til å dø hjemme, sa han – og det fikk han.

33-åringen legger ikke skjul på at det har vært en stor ære for ham å jobbe så tett på Tore Torell.

– Jeg kunne alltid ringe til Tore og få gode råd før en forestilling. Jeg kunne ringe ham og si at nå skal jeg dit og dit, hva tenker du om det. Alt han sa stemte bestandig. Han kunne si at der kommer det mye folk, der er det et bra publikum – eller kanskje det motsatte. Det stemte hver gang.

Alexx Alexxander glemmer aldri da Tore Torell kom til hans første store turnéshow i 2010.

– Det var på Nøtterøy kulturhus og etter showet sa Tore til meg: «Nå kan jeg endelig gi stafettpinnen videre. Jeg har lenge lett etter en som kunne representere den yngre generasjonen. Nå er tiden kommet til å gi stafettpinnen videre».

Torell uttalte til Se og Hør i fjor høst at han håpet at han var frisk, men at prøvene viste noe annet.

– Denne gangen satt svulstene langs hele spiserøret mitt. Bildene som ble tatt da jeg hadde kontrastvæske i kroppen, fikk denne delen av kroppen min til å lyse opp som et juletre, uttalte han til Se og Hør i fjor høst.

Mandag gikk han altså bort, 76 år gammel.

Til VG forteller illusjonist og venn av Tore, Finn Johan Hauger, også kjent under artistnavnet «Finn Jon», at Tores bortgang ikke kommer overraskende på ham.

– Vi visste at det gikk mot slutten. Senest for 8–10 dager siden snakket jeg med en venn og nabo av Tore i Sandefjord, som fortalte meg at legene hadde gitt opp og at han lå for døden. Sånn sett kom det ikke veldig brått, forteller han til VG.

Hauger har kjent Tore Torell siden han var 13 eller 14 år gammel, og har mange gode minner med kameraten å se tilbake på.

– Det er mye man kan si om Tore. Han var så levende og vital i mange sammenhenger. Det var vesenet hans, det. Han var dynamisk og skapende som person, og drev med mye opp gjennom årene. Jeg har alltid hatt et godt forhold til ham.

