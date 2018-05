REAGERTE: «NCIS»-skuespiller Pauley Perrette gikk nylig ut på Twitter og fortalte at hun ble trakassert på arbeidsplassen. Foto: Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CBS bekrefter bekymringsmelding fra «NCIS»-stjernen Pauley Perrette

Publisert: 16.05.18 09:22

Den amerikanske skuespilleren langet ut etter å ha følt seg mobbet på arbeidsplassen. Nå svarer TV-kanalen.

I oktober i fjor bestemte «NCIS»-skuespiller Pauley Perrette (49), som har spilt den populære rollefiguren Abby Sciuoto i 16 år, for å gi seg i serien. Og for bare en drøy uke siden ble den siste episoden der Perette medvirker sendt i USA.

Som VG omtalte tirsdag publiserte skuespilleren nylig et noe kryptisk innlegg på Twitter, der hun forteller at hun har blitt utsatt for mobbing på settet og at «en maskin hadde spredd løgner om henne og gjorde alt de kunne for at hun skulle holde munn».

– Jeg har støttet antimobbeprogrammer så lenge. Men nå vet jeg, for det var meg! Om det er jobb eller skole du går på? Det er skremmende. Flere fysiske overgrep. Jeg forstår det virkelig nå. Ta vare på deg selv. Ingen er verdt å risikere sin egen trygghet for. Fortell det til noen, skrev hun i Twitter-innlegget.

TV-kanalen CBS , som har rettighetene til serien, var raskt ute med å kommentere det krasse Twitter-innlegget. I uttalelsen bekrefter de også at 49-åringen har uttrykt bekymring for miljøet hun har var en del av.

– Pauley Perrette hadde en fantastisk karriere i «NCIS» og vi kommer alle til å savne henne. For over ett år siden kom hun til oss og fortalte at hun var bekymret for ting som skjedde på arbeidsplassen. Vi tok dette seriøst og jobbet med henne for å finne en løsning. Vi er veldig opptatt av trygge arbeidsforhold i alle TV-produksjonene våre, sier de.

Etter uttalelsen fra TV-kanalen var Perrette raskt ute med en ny Twitter-melding, der hun understreker at hun ikke har noe uoppgjort med CBS.

– Jeg vil takke studioet mitt og ikke minst CBS. De har alltid vært snille mot meg og bestandig hatt ryggen min, skriver hun.

