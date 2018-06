SYKMELDT: Innspillingen av «Hamilton», med Jakob Oftebro i hovedrollen, er utsatt. Foto: Haakon Nordvik

Oftebro-saken: – Alltid produsentens ansvar til slutt

Publisert: 01.06.18 12:55 Oppdatert: 01.06.18 13:40

Nesten uansett hva som forårsaket ulykken på «Hamilton»-settet er det produsenten som sitter med hovedansvaret. En av politiets teorier er at det ble brukt feil væske i molotovcocktailen som eksploderte i Oftebros ansikt.

Storproduksjonen «Hamilton» er satt på vent etter ulykken som skadet den norske hovedrolleinnehaveren Jakob Oftebro på filmsettet lørdag 19.mai.

Produsent er Patrick Nebout i selskapet Dramacorp Pampas Studios, som tidligere har uttalt at det pågår en utredning for å få klarhet i hva som forårsaket ulykken. De har også lagt seg flate, og sier at slikt ikke skal kunne skje.

Til syvende og sist er det også produksjonsselskapet som står med ansvaret for hva som har skjedd.

Stockholmspolitiet etterforsker fremdeles saken som «fremkallelse av fare for andre». Fredag opplyser de at saken etterforskes bredt for å finne ut hva som skjedde da Oftebro fikk brannskade i ansiktet, men at det ikke er mistanke mot noen spesiell på nårværende tidspunkt. Det får VG opplyst fra presseavdelingen.

Stockholmspolitiet fredag at de undersøker om man har brukt feil væske i molotovcocktailen som ble brukt under innspillingen av scenen da ulykken skjedde.

– Vi ser blant annet på hva molotovcocktailen inneholdt som gjorde at den førte til brannskader, opplyser en pressetalskvinne ved Stockholmspolitet til VG.

NRK meldte tidligere i dag at politiet sjekker om molotovcocktailen egentlig bare skulle inneholdt vann.

Knut Alfsen i Skuespillerforbundet kjenner ikke detaljene fra Sverige, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det er et HMS-ansvar som arbeidsgiver, og oppdragsgiver har. Dette vil helt klart være en arbeidsulykke, og man må se på HMS-rutiner om de har vært gode nok. At ulykken har skjedd tyder på at HMS-rutinene har vært for dårlige, sier han.

– Det kan selvsagt ha vært svært uheldige og uforutsigbare omstendigheter, men det skal være gode sikkerhetsrutiner i bunn.

Han peker også på problematikken som kan oppstå når man får lyst til å improvisere på et filmsett, noe som ikke sjelden forekommer.

– Det er veldig farlig å gjøre når man skal spille inn farlige scener. Skuespilleren Bodil Jørgensen ble kvestet i Danmark i 2014 da hun fikk en traktor over seg, til en scene som egentlig ikke var planlagt. Da blir jo spørsmålet hvem som har ansvaret, dersom man har planlagt sikkerheten nøye for en annen scene.

Manager Anne Lindberg har ikke besvart VGs spørsmål om hva slags kontrakt eller forsikring Jakob Oftebro har for «Hamilton»-rollen, om de søker erstatning fra produksjonsselskapet eller om en forsikring eventuelt vil dekke tapet.

Advokat for Filmforbundet, Bjørn Alexander Brem, peker også på at risikovurderinger og risikoanalyse er noe man skal gjøre i forkant av innspillingen.

– Da skal du egentlig ha sett for deg hva som KAN skje, selvfølgelig uten at man kan være hundre prosent. Uansett hvordan det er på settet er det daglig leder i produksjonsselskapet som er ansvarlig, med mindre den enkelte har vært svært uforsiktig, ikke adlydt ordre om sikkerhetsforanstaltninger eller lignende.

– Er dette gjort grundig har produsenten begrenset risikoen for fare. Skjer det da noe galt kan man peke på andre. Blir det en skade kan man for eksempel peke på produktet som ble brukt eller den som behandler det. Men utgangspunktet er at det er produsenten som har ansvaret. Man kan alltid delegere arbeidsoppgaver, men ikke delegere ansvaret.

Produsent Patrick Nebout har fått flere spørsmål om HMS-rutinene, hvem som har ansvaret, og om scenen som ble spilt inn var en del av planen eller improvisasjon. Han svarer slik:

– Det pågår en utredning for å få klarhet i hva som forårsaket ulykken. Vi får avvente resultatet av en utredning før vi har mer informasjon om dette, og hvor ansvaret ligger.