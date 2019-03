INGER SØKER KJÆRESTE: Inger Lund er en av høstens deltakere i «Jakten på kjærligheten». Hun har flyttet inn på morens småbruk i Båstad i Østfold. Foto: TV 2

«Jakten»-Inger: Har ikke lyst til å bo alene på mammas gamle gård

Inger Lund (27) var bare tre dager gammel da moren hennes døde. For to år siden flyttet hun inn på gården som hun arvet etter mamma. Men hun har ikke lyst til å bo der alene.

Publisert: 08.03.19 07:01







Til høsten er Inger med i «Jakten på kjærligheten» og håper at hun kan finne en kjæreste som har lyst til å bo på småbruket i Båstad i Østfold sammen med henne.

– Jeg vet at det er et stort steg å flytte dit sammen med meg, men jeg håper virkelig at jeg kan finne en som har lyst til det, sier Inger Lund til VG.

Mandag blir TV-seerne bedre kjent med henne når TV 2 presenterer årets seks bønder som skal kjempe om fire plasser i høstens sesong av «Jakten på kjærligheten».

– Jeg er blitt veldig knyttet til denne gården og er ikke flyttbar. Jeg var så liten da moren min døde og ble jo heller aldri kjent med henne. Men det har vært veldig spesielt for meg å flytte til denne gården. Derfor søker jeg en mann som har lyst til å bli der sammen med meg, sier Inger.

Hun er vokst opp hos morens yngre søster og hennes mann.

- Jeg ble jo aldri kjent med moren min, så det er de som har vært mamma og pappa for meg, sier Inger.

JAKTER PÅ KJÆRLIGHETEN: Gunhild Dahlberg (foran)er programleder for «Jakten på kjærligheten» for andre gang etter at hun overtok for Katarina Flatland. Her med årets kjærlighetsjegere. Bak fra venstre: Odd Arne Svaet, Atle Kristiansen og André Johansen. I midten fra venstre: Inger Lund, Andreas Bolset og Randi Johanne Skjerve. Foto: Espen Solli

Hun forteller hun søker en mann som er både selvsikker og ydmyk, trygg og rolig , snill, ærlig og trofast.

– Det gjør ingenting om han er litt handy også. Det bør være en mann som kan måke snø, hugge ved og hjelpe til med det som skal gjøres på gården til med det. Han kan gjerne ha hest, sier Inger med et smil.

Hun har ingen planer om å gjøre gården til et levebrød. Hun er skogeier og leier bort åkermarken.

– Men jeg har noen kyllinger , sier Inger.

Til daglig jobber hun som reiselivs koordinator i DFDS- og pendler til jobb i Oslo hver dag.

– Jeg er glad i å reise - og jeg håper at jeg finner en mann som ikke har flyskrekk, sier Inger.

Hun legger også til at hun liker og rydde og holde orden rundt seg.

– Sånn sett er jeg jo et godt koneemne. Men dessverre ikke veldig glad i å lage mat. Ihvertfall ikke bare til meg selv, sier Inger.

Det var hun selv som meldte seg på til «Jakten på kjærligheten». etter at hun hadde sett deler av serien på TV.

– Det kan jo være litt utleverende dette opplegget og jeg må innrømme at jeg er ikke alltid like god på følelser. Jeg tror nok at jeg er bedre på å vise følelser enn å snakke om følelser.

Inger forteller med stor entusiasme og glede om småbruket sitt i Østfold.

– Det er både romantisk og idyllisk spesielt om sommeren. Jeg har to hus der og et stabbur og en låve. Det var først etter jeg pusset opp huset og fikk satt både kjøkken og bad i skikkelig i stand for to år siden, at jeg virkelig fikk lyst til å flytte hit. Før det var jeg her et par tre ganger hvert år og brukte som en hytte.

Første homofile deltaker på ti år: - Håper å finne drømmeprinsen

Første homofile på ti år: - Håper å finne drømmepriunsen



Odd Arne Svaet (49) er den første homofile som er med «Jakten på kjærligheten» på ti år. Han håper på mange brev.

HÅPER PÅ DRØMMEPRINSEN: Odd Arne Svaet (49) er utdannet sykepleier, men jobber på heltid på småbruket sitt i Gausdal i Oppland Foto: TV 2

- Men jeg vil heller ha tre brev hvor ett av dem er fra drømmeprinsen enn hundre useriøse, sier Odd Arne til VG.

Han er utdannet sykepleier, men har de siste årene konsentrert seg om «god gammeldags selvberget gårdsdrift» i Øvre Svatsum i Gausdal nord for Lillehammer. TV 2 presenterer han som «en reflektert og spennende skeiv bonde. Odd Arne

elsker dyrene sine, han prater med dem og loggfører historier om dem».

– Det er ikke så vanskelig som man tror å sett seg ned å skrive et brev, kommer jeg videre i «Jakten på kjærligheten» skal jeg jobbe knallhardt for at det skal bli en fin opplevelse for alle. For det kommer til å bli veldig spesielt. Jeg er ihvertfall ikke redd for å prøve, fortsetter Odd Arne.

Han er egentlig fra Lom og etter å ha leid gården i Øvre Svatsum i fra 2009 kjøpte han den halvannet år siden. Her har han 20 mål med dyrket mark, tre kuer og et tyvetalls sauer. Ved siden av gården, leier han også en seter i Espedalen, litt lenger nord.

– Jeg har en drøm om å drive med «grønn omsorg» hvor jeg åpner gården min for to til tre pasienter. Det er et stor interesse for dette innenfor psykiatrien, sier Odd Arne Svaet.

Randi ønsker seg en munnrapp mann

LÆRER OG BONDE: Randi Johanne Skjerve (28) fra Levanger. Foto: Espen Solli

Randi Johanne Skjerve, 28, Levanger, Trøndelag

Gård: Gris og ammekyr

Yrke: Bonde og lærer

Barn: Ingen

Randi kombinerer gårdsdriften med å jobbe som realfaglærer på videregående skole. Hun utfordrer stadig seg selv på å være sårbar og snakke om følelser. Randi Ønsker seg en munnrapp mann med god humor og selvironi, han kan

gjerne være litt handy og ta i et tak på gården. Ønsker å stifte egen familie.

Atle er glad i hester og raske biler

AKTIV OG SPRUDLENDE: Atle Kristiansen (37) søker en aktiv og sprudlende dame. Foto: Espen Solli

Atle Kristiansen (37), Heradsbygd, Elverum, Hedmark.

Gårdsdrift: Hesteavl

Jobb: Bonde og miljøarbeider

Barn: Ingen

Atle har akkurat overtatt familiens småbruk i Heradsbygd i Elverum. Her driver han med avl av travhester. Han er glad i raske biler. Om høsten jakter han småvilt. Atle er glad i barn og ønsker seg egen familie. Søker en blid, aktiv, oppegående og sprudlende dame å dele hverdagen med.

André er vokst opp med «Jakten på kjærligheten»

VIL HA EVENTYRLYSTEN JENTE: André har lenge drømt om å bli «Jaktenbonde» Foto: Espen Solli

André Johansen (22) Målselv, Troms

Gårdsdrift: Sau, høns og hest

Jobb: Bonde på heltid

Barn: Ingen

Trygg på seg selv. Han har nettopp overtatt familiegården og bor sammen med de to gjeterhundene

Snoopy og Tassen. Oppvokst med «Jakten på kjærligheten», har lenge drømt om å bli «Jaktenbonde» når han overtok gården. Lengter etter en stødig og eventyrlysten jente å dele livet med.

Andreas ønsker seg en snill og pratsom dame

BONDE I 16. GENERASJON: Andreas Bolset Foto: Espen Solli

Andreas Bolset, 32, Skei i Jølster, Sogn og Fjordane

Drift: Melkeproduksjon, robotfjøs

Barn: Ingen

Andreas er 16-generasjons bonde på gården. Jobber som bonde på heltid. Han ønsker seg en jente

han kan snakke med alt om, en å dele friluftsinteresser med – en som er pratsom og snill. Andreas sier at han ønsker seg barn.