FORSLÅTT: Ole Klemetsen var full av blåmerker etter å ha kjempet seg gjennom en tøff hinderløype i onsdagens «Farmen kjendis». Innfelt bilde tok han selv etter å ha kommet hjem fra Li gård i Hedmark. Foto: Alex Iversen, TV 2/Privat

Ole «Lukkøye» etter «Farmen kjendis»-exiten: – Det var direkte farlig

Den tidligere proffbokseren ble hardt kvestet i sin aller siste konkurranse i «Farmen kjendis». Han var samtidig dømt til å tape, mener han. – Syltynt, kontrer Carina Dahl.

Onsdag kveld ble det klart at det er Carina Dahl (33), Tiril Sjåstad Christiansen (23) og Kathrine Sørland (38) som er klare for semifinale i «Farmen kjendis». Etter en beinhard hinderløype måtte dermed Ole Klemetsen (47), Ronald Pulk (39), samt Svein Østvik (57) se seg kraftig slått av trønderjenta Carina Dahl, som slo samtlige med flere minutters margin.

– Jeg gjorde hinderløypa med livet som innsats, og hadde verdens største blåmerker på innsiden av lårene etterpå. Det var veldig stygt, sier tidligere proffbokser Ole «Lukkøye» Klemetsen til VG etter exiten.

– Mye tøffere enn den burde vært

Han er kritisk til at øvelsen i det hele tatt fant sted.

– I etterkant har jeg tenkt at det er så enkelt som at det ikke er mulig å tilrettelegge bedre for at guttene ikke skal gå videre. Jeg gikk i vannet sikkert 40 ganger og det gjorde sikkert Svein og Ronald også. Det blir som humor å regne at denne konkurransen er den avgjørende, det var ikke mulig for én av oss guttene å vinne. Carina gikk vel i vannet én gang, og det er ingen tvil om at jo tynnere, lettere og kjappere du er, dess enklere blir det, mener 47-åringen.

Ifølge Klemetsen ville han ikke stilt til start om han i forkant visste hvor tøff løypa var.

SEMIFINALEKLAR: Carina Dahl imponerte kraftig i hinderløypa og er klar for semifinale i «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Den hinderløypa holdt på å ta livet mitt. Den var mye tøffere enn den burde vært. Det var juni måned, men fy f ... så kaldt det var i vannet.

Var trøtt og lei

– Overdramatiserer du det ikke litt når du sier at det holdt på å ta livet ditt?

– Jo, jeg overdriver selvsagt litt, men det er på en måte opp til deg selv. Jeg har et sterkt konkurranseinstinkt, og ville gått så langt som til å skade meg for å vinne. Jeg burde gitt faen. Jeg var trøtt, lei og lengtet hjem, og burde bare dratt derfra som Runar (Søgaard, journ.anm.). Men det er ikke min stil. Jeg slo meg ganske jævlig, spesielt da jeg skulle i land på andre siden. Tyngst av alle var jeg også. Jeg tror jeg var mer i vann enn på land.

– Men flere ganger i «Farmen»-sammenheng har jo hinderløypa vært «siste hinder» for deltagerne til å sikre seg semifinaleplass?

–Det visste jeg ikke, jeg har aldri sett denne hinderløypa. Men jeg gledet meg veldig og tenkte at dette måtte være øvelsen for meg, forteller «Lukkøye», som likevel lot seg imponere av hvordan Carina Dahl gjennomførte – og med det sikret seg semifinaleplass.

HØYT SPENNINGSNIVÅ: Her får Carina Dahl beskjed om at hun var best i hinderløypa, mens Ronald Pulk, Ole Klemetsen og Svein Østvik er ute av konkurransen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Carina var god og flink, hun er en råtass og er enorm både fysisk og psykisk – så jeg skal ikke ta noe bort fra prestasjonen hennes. Men akkurat her kunne de heller kjørt «walkover», vi guttene hadde ikke en sjanse. For min del var det direkte farlig. Og jo mer man ofrer, jo farligere blir det. Det kunne endt skikkelig ille.

– Rar ting å si

Semifinaleklare Carina Dahl er ikke enig i Klemetsens betraktninger.

– Jeg synes det er en rar ting av ham å si. Denne løypa er «ihjeltestet» av både gutter og jenter for at den ikke skal være urettferdig. Dessuten ser man at spennet i tid mellom Ole og Ronald til Svein er om lag like stor som fra meg til dem. Om løypa hadde vært så mye lettere for kvinner, da ville alltid jenter ha vunnet denne konkurransen da. Men vi har jo sett at både menn og kvinner har vunnet, sier hun til VG.

Og:

– Å bruke det som unnskyldning blir bare syltynt. Jeg tror han bare synes det var ekkelt å tape.

HØY PULS: Svein Østvik var tydelig utslitt etter onsdagens heseblesende konkurranse. Foto: Alex Iversen, TV 2

Den 33 år gamle artisten rister også på hodet av påstandene om at hinderløypa var farlig å begi seg ut i.

– Den var absolutt ikke livsfarlig, men den krevde balanse og smidighet. Selv har jeg egentlig ganske dårlig balanse, men jeg havnet likevel bare i vannet én gang. Man kan slå seg i alt man gjør. Til sammenligning har jeg også gjort en hinderløype i «71 grader nord», og der måtte vi kaste oss ned ti meter.

Strålende fornøyd

I helgen kunne VG fortelle om at Dahl under finaleuken fikk et panikkanfall, som sannsynligvis kom som en konsekvens av de tøffe konkurransene, lite mat og harde påkjenninger generelt. Panikkanfallet fikk hun like før deltagerne skulle i gang med hinderløypa.

– Da var jeg ikke veldig høy i hatten. Jeg har aldri før vært så langt nede før en konkurranse, og måtte bare psyke meg opp alt hva jeg kunne. Jeg ga alt jeg hadde, og tror jeg har vokst mye som menneske etter dette, forteller artisten, som var sjeleglad for – endelig – å ta seg til semifinale etter mye «stang ut» i finaleuken.

– Det var helt sinnssykt. Jeg skjønte nesten ikke hva som skjedde, det var sykt mye følelser på kort tid. Og at jeg gruser tre mannfolk på den måten ... Jeg rakk nesten ikke tenke på at jeg hadde tatt meg til semifinale engang, sier hun til VG.

TV 2: – Løypa er forsvarlig testet

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2 , Alex Iversen, viser til at Leif Einar Lothe, bedre kjent som «Lothepus», vant hinderløypa i den første «Farmen kjendis»-sesongen mot flere lette kvinner.

– Og det er beviselig mange menn som har klart å komme seg videre fra hinderløypa opp gjennom «Farmen»-historien. Ole hadde to andre muligheter til en semifinalebillett tidligere i finaleuken, så det var dumt om han satset på dette kortet, sier Iversen, som mener årets løype ikke er råere enn tidligere.

– Det er selvfølgelig beklagelig hvis Ole fikk et blåmerke og ble kald da han falt i vannet. Men hinderløypa er forsvarlig testet av flere testløpere og reguleres for å unngå skader. Det er også sanitetspersonell på stedet, mener han.