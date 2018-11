ANMELDT: Runar Søgaard, her på «Farmen kjendis»-innspilling. Foto: FREDRIK HAGEN

Runar Søgaard politianmeldt for trusler og bildetyveri

2018-11-30

Predikanten kjent som Carolas eksmann forklarer noe av problemstillingen med at han har vært tungt medisinert.

30.11.18

Runar Søgaard (51) fra Kongsvinger er i hardt vær i Sverige.

Kort tid før riksdagsvalget i høst holdt han et slags vekkelsesmøte i Jönköping, hvor han intervjuet Sverigedemokratenes omstridte leder Jimmie Åkesson.

Det hele fant sted i det store kommunale senteret Elmia. En måneds tid etter seansen var imidlertid ikke regningen for hyre av lokale betalt. Den lød på litt over 50.000 norske kroner.

Dette ble omtalt i Jönköpings-Posten, som kontaktet Søgaard i forkant av publisering.

Den «Farmen kjendis»-aktuelle nordmannen var imidlertid ikke fornøyd med dekningen, og tok senere til motmæle på Facebook .

Der forklarer han at avisen kontakten ham mens han var på sykehus etter et større inngrep – «høy som et hus på morfin».

– Råtten moral

Han poster et bilde av journalisten, som VG velger å anonymisere, og skriver:

– Slik ser den uærlige og løgnaktige journalisten XXX ut. Du burde skjemmes.

Søgaard har mer å melde til Jönköpings-Postens reporter:

– Når det gjelder deg XXX, så håper jeg din gravende journalistikk lager et stort svart hull der du kan sitte og tenke over hva din uærlighet, falskhet og råtne moral forårsaker for mennesker du kaster deg over og svartmaler for din egen vinning og oppmerksomhets skyld, skriver Søgaard, som mener journalisten lager «fake news».

– Ren løgn

Innlegget fikk flere hundre delinger og kommentarer, mange av dem hatske, blant annet ett som slår et slag for at journalisten burde fått sine kneskåler skutt av.

Som følge av innlegget har Jönköpings-Postens eiere, Hall Media, gått til politianmeldelse av Søgaard – for trusler mot reporteren og for tyveri av hans bylinebilde.

Hall Medias toppledelse utdyper i avisen hvorfor de har gått til rettslige skritt mot Søgaard.

De sier at han har fått alle tilsvarsmuligheter han har krav på i dekningen av saken, og påpeker at de også omtalte at Søgaard gjorde opp for seg økonomisk da dette ble bekreftet.

– Å hetse enkeltindivider fra en slik posisjon overfor et enormt publikum i sosiale medier gjennom påstander som er ren løgn er både villedende og useriøst, skriver Hall-ledelsen.

– Søgaard påstår i sitt innlegg at informasjon om hans sykehusopphold mangler i artikkelen, noe som ikke stemmer – og det blir ikke sant bare fordi Søgaard sier det. Når han får spørsmål om hva som ikke stemmer i teksten, blir svaret en oppfordring til reporteren om å grave seg ned og at tiltak vil bli iverksatt for at han skal få angre på sin intensjon om å «slenge dritt», heter det videre.

Ifølge P4 Jönköping sier Søgaard til dem at han har hentet bildet av Engberg fra sosiale medier, og at det derfor kan brukes fritt.

Han beklager at det ble fremsatt trusler i kommentarfeltet til hans innlegg, men hevder at tung medisinering har hindret ham i å holde oversikt over alt som er skrevet på siden hans.

På Facebook skriver Søgaard: «Jönköpings-Postens sjefer synes å ha gått fra forstanden..😂😂» – og lover å komme tilbake med mer om det «lattervekkende utspillet».

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Søgaard.