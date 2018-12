VISTE FREM KJÆRESTEN: Truls Svendsen hadde med seg kjæresten Charlotte Smith på Gullruten tidligere i år. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Truls Svendsen og kjæresten venter barn

Svendsen røpet den gledelige nyheten på sin Instagram-konto lørdag kveld.

Publisert: 01.12.18 21:47 Oppdatert: 01.12.18 22:22

Det var i oktober 2017 at komikeren avslørte at han hadde blitt kjæreste med Charlotte Smith. Paret skal dog ha vært sammen siden 2016.

På gullruten 2018 der Svendsen var nominert for to Gullruten-priser med showet «Truls à la Hellstrøm», viste han stolt frem kjæresten .

– Alt er gøy så lenge jeg er sammen med ham, sa en smilende Smith i samtale med VG under prisutdelingen.

Svendsen synes på sin side at det var koselig å ha med kjæresten på fest.

– Det er nydelig å ha med Charlotte, konstaterte han.

Lørdag publiserte han et innlegg på Instagram sammen med moren til sitt kommende barn der han skrev:

– Tenk at vi to skal bli tre

I 2017 laget Dagbladet en reportasje på Svendsen der de skrev at han var singel. Dette stemte dog ikke, ifølge Svendsen. For å rette opp det feilaktige inntrykket , som Dagbladet senere beklaget, bestemte han seg like godt for å ty til sosiale medier der han publiserte et bilde av seg selv og Smith på Instagram .

– Leste plutselig på forsiden av Dagbladet lørdag at jeg er singel. Det er jo bare tøv, for Charlotte er en fantastisk kjæreste som gjør meg glad, skrev han i innlegget.

VG har vært i kontakt med Svendsen som ikke ønsker å kommentere saken, men han gir VG tillatelse til å gjengi Instagram-innlegget.