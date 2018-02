ØYEBLIKKET: President Barack Obama og Michelle Obama tar imot nyvalgt president Donald Trump og Melania Trump under innsettelsen i fjor. Den blå pakken stjal oppmerksomheten. Foto: JIM WATSON / AFP

Michelle Obama røper hva som var i pakken fra Melania Trump

Publisert: 01.02.18 08:27

«Alle» husker den pinlige situasjonen da USAs nye førstedame (47) overrakte Michelle Obama (54) en pakke utenfor Det hvite hus i fjor.

Videoopptaket av en rådvill Michelle Obama som ikke vet hva hun skal gjøre med presangen fra Melania Trump , gikk verden rundt i rekordfart.

Møtet mellom de to presidentparene under innsettelsen av Donald Trump (71) 20. januar 2017 , var planlagt til punkt og prikke, men noen gaveoverrekkelse var ikke inkludert i regien. Selv om det hele varte bare noen få sekunder, var det tydelig for tilskuerne at det oppsto forvirring.

For første gang snakker den avgåtte førstedamen om hendelsen - hos talkshow-vert Ellen deGeneres (60).

Der forteller Michelle også hva som skjulte seg inne i den store, blå Tiffany-esken, melder ABC News .

– Det var en veldig vakker bilderamme, betrodde den tidligere presidentfruen og bekreftet det alle så den gangen - at hun ikke ante hvordan hun skulle takle situasjonen.

– Vi har jo alle disse etikettereglene - og dette var som under et statsbesøk, hvor man får beskjed om å gjøre sånn og sånn, og hvor man skal stå. Aldri før har det vært overlevert en gave på denne måten, så jeg lurte på hva jeg skulle gjøre med den, forklarer en lattermild Michelle i programmet.

Publikum ler når hun forteller hvor kinkig hun syntes det var at ingen andre kom henne til unnsetning.

– Alle skygget banen, og ingen tok hentet esken. Ikke staben, ingen.

Michelle begynte å tro at de måtte ta de offisielle bildene mens hun fortsatt bar på presangen. Til slutt grep president Barack Obama (56) inn. Han tok esken fra kona og fikk lagt den til side.

– Ektemannen min ble redningen, sier en smilende Michelle.

Programmet går på lufta i kveld, torsdag.