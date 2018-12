TAR PAUSE: Anniken Jørgensen fikk en knekk etter bråket rundt bokdebuten sin. Foto: Anniken Aronsen/VG

Anniken Jørgensen (22) om bokbråket: – Jeg er veldig sliten

RAMPELYS 2018-12-15T10:12:12Z

BJØRVIKA (VG) Bloggeren forteller at hun har stresset på seg magesår etter den heftige debatten rundt debutboken hennes.

Publisert: 15.12.18 11:12

Det er snart klart for den tiende sesongen av «Bloggerne», og Anniken Jørgensen er aktuell med sin femte sesong. Et sentralt tema for henne blir boklanseringen av «bare en natt til», som det nesten ble rettstvist om.

Den ene halvdelen av Broiler-duoen, Simen Auke, engasjerte advokat da det kom fram at han var navngitt i boken, uten å ha gitt samtykke. Saken endte med forlik, og deler av boken måtte redigeres i videre opplag.

Det ble også heftig debatt da VGs anmelder ga boken en toer på terningen og kalte den en skandale , og forlaget svarte med et debattinnlegg der de anklaget VG for å ha laget en drittpakke mot Jørgensen.

– Knekk

Bokdebuten som startet som en enorm glede for bloggeren, endte opp som «et helvete», som hun beskriver det selv.

– Det var drittøft. Det var en knekk. Nå tar jeg meg en måned ferie. Jeg har stresset på meg magesår, forteller hun til VG under presselanseringen av «Bloggerne».

Jørgensen flytter hjem til Drammen en måneds tid, og sier på Instagram at man kommer til å se henne sjeldnere på sosiale medier den neste tiden.

Jørgensen har i flere dager vært syk, og klementinsesongen hun hadde gledet seg til, kan hun se lenge etter. Hun har ennå ikke sett hvordan det hele blir på TV, men vet hva hun gruer seg mest til.

– Det vanskeligste blir å se gleden. Jeg var så glad. Det var så sårbart, og det var en sinnssykt langt reise. Det har krevd så mye av meg.

«Bloggerne» og andre realityserier får du oversikt over på VGs nye tv-guide!

Angrer ikke

Jørgensen forteller at hun fortsatt ikke har lest sin egen bok, til tross for at den har vært ute i butikkhyllene siden slutten av september.

– Det er leit at det ble sånn. Men jeg håper jeg klarer å lese den. Det er ingenting jeg angrer på, og det er fortsatt det største jeg har gjort, sier hun.

22-åringen forteller at det var et bevisst valg å stille på alt av debatter rundt bråket, noe hun ikke ville gjort for tre år siden.

– Man får en klapp på skulderen og beskjed om å la det passere. Men jeg kan ikke holde på sånn hele livet, å ikke snakke høyt om det. Det har blitt sånn at bloggere holder kjeft når de får kritikk, men jeg vil stå opp for meg selv.