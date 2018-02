GIKK BORT: Det var tirsdag kveld klokka 23.18 at dronning Margrethes ektemann, prins Henrik av Danmark, ble erklært død. Foto: Møller-Hansen, Janne

Minister om dansk hyllest av Prins Henrik: – Hykleriet vil ingen ende ta

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.02.18 12:22

RAMPELYS 2018-02-14T11:22:55Z

Dansk toppolitiker raser mot behandlingen avdøde prins Henrik fikk mens han levde.

Tirsdagens nyhet om at prins Henrik av Danmark har gått bort har naturlig nok vekket sterke følelser, spesielt i Danmark.

Ikke minst fra politisk hold har minneordene sittet løst. Og blant toppolitikerne som nå hyller den avdøde prinsen er den danske kultur- og kirkeministeren Mette Bock.

Samtidig benytter hun sjansen til å lange ut mot alle som har «mobbet» prins Henrik opp gjennom årene, skriver Ekstrabladet.

– Det ble en lykkelig kjærlighetshistorie, skriver Bock på sin Facebook-side om hans møte med dronning Margrethe.

Hun tilføyer:

– Men det var et ulykkelig kulturmøte. Folket kunne nemlig virkelig ikke like mannen. Han var annerledes. Kom fra et annet land. Lærte aldri å snakke helt dansk. Og så interesserte han seg for de skjønne kunster. Musikk, skulptur, billedkunst, litteratur. Meget merkelig.

Det gikk helt galt, mener hun.

– Han ble mobbet. Og da han begynte å gi uttrykk for ønsket om å bevare sin egen identitet, gikk det helt galt. Franske Henri ble ikke helt til danske Henrik, selv om vi tvang ham til å skifte navn.

– Nå er mannen død. Og mobberne vil i dag svømme over med nekrologer om dette fantastiske mennesket, som var spennende, annerledes, sprudlende og helt seg selv. Hykleriet vil ingen ende ta, skriver ministeren.

Onsdag ble det også kjent at bisettelsen skal finne i Christiansborg Slotskirke. Halvparten av prinsens aske skal spres over det danske farvann, mens resten skal plasseres i den private delen av Fredensborg Slotshave.

Tidspunktet for når asken skal spres er ennå ikke satt, men kongehuset opplyser, ifølge Ekstrabladet, at det blir i form av en privat seremoni.