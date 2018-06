ALLERGI-MARERITT: Gunilla Persson er lagt inn på sykehus i New York og synes selv at innleggelsen er av det dramatiske slaget. Foto: Reed Saxon / TT NYHETSBYRÅN

Gunilla Persson innlagt på sykehus

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 25.06.18 10:49 Oppdatert: 25.06.18 11:04

– Jeg er faktisk redd, innrømmer den svenske Hollywoodfruen etter innleggelsen.

Gunilla Persson (59), kjent fra «Svenska Hollywoodfruer», har pådratt seg en allergisk reaksjon og er innlagt på Lennox Hill-sykehuset i New York. Det skriver svenske Expressen.

På Instagram skriver Persson at det dreier seg om en hudallergi, og at hun nå får steroider intravenøst. Hun synes situasjonen er ubehagelig.

– Oj, oj oj, jeg har noen forferdelige utslett. Altså, jeg er faktisk redd, skriver hun i en sms til Expressen.

59-åringen holder opprinnelig til i Los Angeles, men sykehusinnleggelsen kommer i kjølvannet av en reise til New York sammen med datteren Erika. Planen er at familien skal fly hjem igjen mandag kveld.

Hudallergien har bekymret TV-profilen i lengre tid. Allerede i begynnelsen av juni fortalte hun, også da på Instagram, at hun har søkt hjelp, men at legene ikke hadde lykkes med å utrede hva utslettene skyldtes.

– Jeg lider av veldig kløe, og er redd for for at utslettene skal spre seg, har hun tidligere skrevet.

TV-fruen ble i mai arrestert i Palm Beach i Florida etter å ha blitt fanget på et overvåkningskamera idet hun gikk ut av en butikk med et par Chanel-solbriller på hodet – uten å ha betalt. Solbrillene skal ha hatt en prislapp på rundt 4000 kroner.

Nylig ble hun tiltalt i saken. Påtalemyndigheten ville opprinnelig at hun skulle tiltales for grovt tyveri, men retten har gjort om punktet til å gjelde forseelse.

Det er fortsatt uvisst når rettssaken starter.