I HARDT VÆR: 50 Cent så seg nødt til å slette et Instagram-innlegg der han latterliggjorde overgrepshistorien til skuespilleren Terry Crews.

50 Cent latterliggjorde overgrepshistorie

Publisert: 01.07.18 10:03 Oppdatert: 01.07.18 10:22

Den amerikanske rapperen Curtis James Jackson III, bedre kjent under artistnavnet 50 Cent, er i hardt vær etter å ha latterliggjort overgrepshistorien til skuespiller Terry Crews.

Det var i en tale til det amerikanske senatet at den tidligere idrettsutøveren og skuespilleren Terry Crews, kjent fra blant annet TV-serien Brooklyn Nine-Nine, beskrev hvordan han ble utsatt for seksuelt overgrep av en Hollywood -agent.

Første gang Crews beskrev overgrepet var i en serie med Twitter-meldinger i oktober 2017, kort tid etter avsløringene om produsenten Harvey Weinstein.

Gjorde narr

Etter talen til Crews spurte senator Dianne Feinstein ham om hvorfor han, som er en stor muskuløs mann, ikke kjempet tilbake da overgrepet fant sted. Crews svarte da at han var redd for hvilke konsekvenser det kunne få for ham.

Crews har fått bred støtte fra både politikere og følgere på sosiale medier etter å ha gått ut med historien sin. Rapperen 50 Cent på sin side valgte anledningen til å latterliggjøre skuespilleren.

På tirsdag la rapperen ut et bilde på Instagram hvor han latterliggjør hendelsen. Bildet, som nå er slettet, viser Terry Crews i bar overkropp og gjør narr av at han, som en muskuløs mann, lot seg trakassere. Det skriver blant annet Vulture.com .

Kritisert

Den kontroversielle «vitsen» til 50 Cent falt imidlertid ikke i god jord blant rapperens følgere. Meldinger som «kvalmt» og «jeg trodde du var bedre enn dette» florerte i kommentarfeltet på bildet før rapperen omsider valgte å slette det.

I et intervju med nyhetsbyrået AP skal 50 Cent ha forsvart seg med at innlegget var ment som en vits.

– Vet du hva? Når du setter «LOL» bak en påstand så betyr det at du ler ut høyt. Det betyr at det er en vits. Det er det hele. Noen ganger utelater journalister slike ting, sa han, ifølge USA Today .