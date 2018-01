FORELSKET: Isabella Löwengrip avslører at hun har funnet tonen med en ny person. Foto: Mikalsen, Helge

«Blondinbella» med ny kjæreste: – Det er veldig nytt

Publisert: 20.01.18 17:18

Den svenske bloggeren avslører at hun har funnet kjærligheten på nytt.

På den røde løperen til den svenske Elle-festen fortalte Isabella «Blondinbella» Löwengrip (27) til Aftonbladet at hun nylig har funnet seg kjæreste.

– Jeg treffer en person, men det er veldig nytt.

På spørsmål om hun er forelsket svarer hun:

– Ja, litt forelsket er man vel.

Hun avslører imidlertid ingenting om hvem den nye flammen er, eller hvordan de møttes.

Bloggeren skilte seg i mai 2017 etter å ha vært gift i fire år. Hun har to barn med eksmannen. Hun forteller til den svenske avisen at fokuset hennes er på barna.

Skilsmissen annonserte hun selv på Instagram, men hun har ikke lagt ut noen bilder av hennes nye kjæreste.

Ifølge Aftonbladet har hun skrevet tidligere på bloggen at hun ikke ønsker å være samboer igjen, og vil bo alene med barna. På spørsmål om hvorfor fra avisen, svarer hun at hun tror hverdagsslitet påvirker et forhold.

– Har man mulighet økonomisk å bo alene i et hus, er det ganske herlig å bare kunne møtes når man føler seg fresh, pigg og glad. Og slippe diskusjonen om hvem som skal rydde ut av oppvaskmaskinen, sier hun.

Löwengrip har i en årrekke vært en av Sveriges største bloggere.

I starten av 2018 fikk hun kritikk for en prevensjons-app hun er deleier av og har promotert på bloggen etter at 37 kvinner ble gravide etter å ha tatt i bruk appen ble den anmeldt til det svenske legemiddelverket.