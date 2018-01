TREBARNSFORELDRE: Kim Kardashian og Kanye West fikk tirsdag en liten jente. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kim og Kanye avslører babynavnet

Publisert: 19.01.18 21:12

RAMPELYS 2018-01-19T20:12:25Z

Mandag ble superparet Kim Kardashian og Kanye West foreldre til en liten jente.

Jenta ble båret frem ved hjelp av surrogatmor, og paret kunne tirsdag avsløre at alt hadde gått fint.

Nå kan paret avsløre at det nye medlemmet av familien Kardashian-West har fått tildelt navnet Chicago , skriver blant andre TMZ og nyhetsbyrået AP.

Kanye West kommer fra den amerikanske storbyen med samme navn, og navnet skal være en hyllest til hjembyen.

Barnets fulle navn vil altså være Chicago West.

Fra før har paret datteren North West (4) og sønnen Saint West (2).

Det var i september i fjor at paret kunne avsløre at de ventet barn nummer tre, og at de denne gangen hadde valgt å benytte seg av surrogatmor.

Kim fikk svangerskapsforgiftning i begge de tidligere svangerskapene, og da førstemann kom til verden hadde hun fastvokst morkake. På grunn av risikoen ble det derfor keisersnitt da sønnen ble født for to år siden.

Både Kim og Kanye skal ha vært til stede under fødselen, men det ble ikke filmet til realityserien «Keeping up with the Kardashians», skriver ET Online.

Ifølge TMZ skal paret ha betalt surrogatmoren 45.000 dollar for å bære frem barnet . Kardashian -West skal ha kommet med en rekke forbud under svangerskapet, deriblant, ingen varme bad, rå fisk eller bruk av hårfarge, i tillegg til forbud mot å røyke, drikke alkohol og ta narkotiske stoffer.