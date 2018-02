William og Kate i Norge: Travel dag med kongefamilien

Publisert: 01.02.18 12:02

Prins William (35) og hertuginne Kate (35) hilser varmt på norske «fans». Amerikanske People har allerede utropt Mette-Marit og Kate til «Elsa og Belle».

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon, kronrinsesse Mette-Marit, prinsesse Astrid og prinsesse Märtha Louise poserte alle for pressen sammen med det britiske hertugparet, som er på sin aller første Norges-visitt.

William og Kate reiste rett fra Gardermoen til Slottet, der lunsj med kong Harald og dronning Sonja sto på programmet.

Elsa og Belle

Amerikanske People har allerede kommentert det kongelige treffet. I en artikkel på sine nettsider sammenligner kjendismagasinet hertuginne Kate og kronprins Mette-Marit med Disney-favorittene Elsa fra «Frost» og Belle fra «Skjønnheten og Udyret» .

« Vi får seriøse Elsa og Belle-vibber », skriver bladet.

Det gjør ikke sammenligningen mindre aktuell at «Frozen»-skaperne brukte nettopp Norge som inspirasjon bak filmklassikeren, noe People poengterer .

1 av 4 ISPRINSESSER: Hertuginne Kate og kronprinsesse Mette-Marit. Chris Jackson, Getty Images

Klokken 15 kom de kongelige ut i Slottsparken for å besøke prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark. Den 14 år gamle prinsessen var selv guide sammen med farmor, dronning Sonja.

Hertuginne Kate, nå mer kledd for vinterværet enn da hun landet i formiddag, gikk bort til folkemengden og tok imot en lue i gave fra en av de fremmøtte. De kongelige applauderte også for en gjeng folkedansere som svingte seg på Slottsplassen.

Hundrevis av mennesker hadde møtt opp for å få et glimt og blinkskudd. For de som sto bakerst, var det mulig å skimte de kongelige gjennom de mange mobilskjermene. Området rundt gangstien var pakket med folk.

Det kongelige følget tok seg god tid i parken og hilste på mange av de skuelystne. Hertuginne Kate og prins William smilte og tok seg tid til å håndhilse på og prate med mange langs ruta.

– Hvor kommer du fra? Jobber du ikke i dag? Ha en fin dag! sa William til en beundrer i parken.

– Så mange varme hender, skrøt han.

Kate smigret også:

– Jeg bur virkelig si hei på norsk, sa hun, og trøstet folk som frøs litt i kulda.

Ivrige fans

Tiril Siljeholt (27), Andrea Søgaard (26) og Susanne Olsen (26) var i Slottsparken med britiske og norske flagg allerede før klokken 13, for å se William og Kate da de kjørte inn på Slottet.

- De vinket til oss, forteller Andrea gledesstrålende.

Venninnene er store fan av både William, Kate, Haakon og Mette-Marit.

- De virker som så bra mennesker. Genuine og ekte, sier Tiril.

Hun studerer i Volda og har kommet til Oslo ens ærend for å oppleve dette.

Etter at de kongelige kjørte inn på slottet tok venninnene en kjapp tur på kafé, før de stilte seg opp ved gjerdet like ved skulpturparken.

- Vi måtte bare sikre oss gjerdeplass, sier Susanne.

Mens de ventet, har de snakket om hvor godt de liker vår egen kongefamilie. Spesielt kong Harald, som er «hele landets bestefar».

Våre egne kongelige har venninnene sett mange ganger. Men at William og Kate også kommer, er «helt konge».

- Den eneste som kunne toppet dette, var dronning Elisabeth. Hun er den største jeg kunne møtt, sier Siri.

– Drømmen

Kristin Larsen har tatt turen fra Fredrikstad med det britiske flagget for å få et glimt av de kongelige.

- Jeg har vært fascinert av kongehuset siden jeg var 6 år, forteller hun til VG.

Hun har reist rundt på flere arrangementer og forteller at hun har hilst på alle i den norske kongefamilien, med unntak av dronningen.

- Det er drømmen. Jeg søkte i forkant av 80-årslaget, men fikk avslag. Da hadde jeg kjøpt 80 roser, sier hun.

Kristin kunne etterpå gledesstrålende fortelle til VG at hun fikk hilse på både William og Kate, og at hun fikk selfie og en prat med prinsen.

– Dette er lønn for alt jeg har holdt på med i alle år!

Tonje Tejera fylte 50 år i dag, og ble gratulert av både dronning Sonja, kronprins Haakon og hertugparet.

- Det var morsomt! Jeg sa til William at den første gangen jeg var i England var den dagen han ble født. Det synes han var morsomt, forteller hun til VG.

Også Nils på seks måneder kom tett på kongefamiliene.

– Kate sa at de unge venner seg fort til kulden her i Norge, forteller mamma Marie Snerte.

Nils fikk også tatt en selfie med Mette-Marit.

- Jeg hadde tenkt til å presse ham fram, så det gikk etter planen, fleiper hun.

Snøvær

Kronprinsparet og nærmere 150 britiske og norske pressefolk tok imot prins William og hertuginne Kate på Gardermoen militære flyplass i formiddag.

William og Kate ble møtt av et skikkelig norsk vintervær, med stort snøfall i luften og snø på trærne på Gardermoen. Det britiske hertugparet kom rett fra Stockholm , der de har tilbrakt to dager sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel.

I Sverige skapte været hodebry for avreisen. Expressen skriver at de kongelige måtte bytte flyplass og planlagt avgang på grunn av snøen. William og Kate landet i Norge nært opptil skjema. Flyet var ventet kl 11.45, men ankom et kvarter på overtid. Brøytebilene jobbet intenst på flyplassen før landingen.

Nå står to dager i Oslo på programmet.

Ikke akkurat godt skodd

Hertuginne Kate steg ned fra flyet på høyhælte sko, lyse strømper og lyseblå kåpe. Prins William hadde burgunder skjerf rundt halsen, mens kona var langt mer tynnkledd. Burgunder skjerf hadde også kronprinsesse Mette-Marit, som stilte i mørkeblå kåpe og tykkere strømper. Også Mette-Marit var iført høye, tynne hæler.

1 av 7 Hertuginne Kate og prins William ankommer Norge. KRISTER SØRBØ

De to parene, som møtes første gang i offisiell sammenheng, klemte hverandre på den røde løperen foran flyet, men satte seg inn i hver sine biler.

Kommentar : «De skal være hevet over politikken, men historien gjentar seg: Røyner det på for nasjonen, send bud etter Kongen»

I tillegg til kronprins Haakon og Mette-Mari, ble hertugparet ønsket velkommen av den britiske ambassadøren til Norge, Sarah Gillett, Norges ambassadør til Storbritannia, Mona Juul, kommandør på Gardermoen, Kurt Svensson samt protokollsjef Merete Fjeld Brattestad og oberst Bente Sleppen.

Oppdatert ? Hertuginne Kate føder i april

De nesten 150 pressefolkene representerer til sammen 49 norske og utenlandske medier. De fleste britiske. Noen er tyske, noen svenske. De som har reist lengst, kommer helt fra Japan. I tillegg er det et stort sikkerhetsopplegg rundt besøket. Kortesjen totalt rundt oppmøtet teller 14 biler.

William og Kate vinket til pressekorpset da de kjørte forbi på vei ut fra den militære flyplassen.

VG mener : «Nøye planlagt og inderlig kalkulert»

Klokken 16 skal prins William besøke innovasjonshuset MESH og sjakkmester Magnus Carlsen . Gravide hertuginne Kate vil da ikke være med. Hun vil da hvile før kveldsprogrammet. Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon skal være med.

I morgen står et møte med «Skam»-skuespillerne på Hartvig Nissen på programmet. Det samme gjør en visitt til Holmenkollen og besøk i en barnehage. Hertugparets egne to små er ikke med til Norge.

Natten skal hertugparet tilbringe på Slottet.

