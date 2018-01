FEM MÅNEDER PÅ VEI: TV 2-profilen Siri Avlesen-Østli. Foto: ØYVIND GANESH EKNES, TV2

TV2-Siri venter sitt andre barn

Publisert: 09.01.18 07:15

2018-01-09

Siri Avlesen-Østli er gravid i femte måned og har bare to uker igjen før hun noe motvillig må ta seg pause fra «God morgen Norge».

Reporteren er for tiden i TV 2-sporten og dekker vinteridrett, men er til daglig programleder for «God morgen Norge». Men det er bare i to uker til, for nå er hun gravid i femte måned med sitt andre barn.

Hun fødte sønnen Victor for to år siden, en fødsel som ble dramatisk for hedmarkingen. Hun fikk svangerskapsforgiftning og måtte ta hastekeisersnitt.

– Jeg går nok en runde til ekstra på hvordan jeg gjør ting, etter forrige gang. Jeg forsøker å unngå stress, og det blir en del oppfølging, sier Avlesen-Østli til VG.

– Jeg var jo ikke forberedt i det hele tatt på det som skjedde sist, jeg visste ikke hva det var. Men nå vet jeg hva jeg skal se etter, jeg er forsiktig med ting som kan trigge blodtrykket.

Nå er det bare to uker igjen med jobbing, selv om Siri gjerne skulle holdt på litt lenger. Hun får ikke lov til å jobbe lenger.

– Jeg vil helst jobbe, men det er en jobb hvor man skal prestere hundre prosent hele tiden, og det er vanskelig å dra ned tempoet. Jeg skulle ønske jeg kunne gi gass, men nå må jeg bare lytte til legene som har erfaringen og kunnskapen.

