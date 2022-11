DISKUTERES: Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise.

Sophie Elise kritisert i Kringkastingsrådet for kommersiell hinting

Flere medlemmer i NRKs rådgivende organ synes podkasten «Sophie og Fetisha» er problematisk fordi programlederne nærmest er produkter i seg selv.

Onsdag morgen var den mye omtalte og omstridte første sak ut i Kringkastingsrådet, som hadde fått inn 42 klager på nyvinningen.

Stine Renate Håheim roste NRK for å forsøke å nå unge jenter, men synes likevel samtalene i podkasten er problematiske.

– Det jeg er mest kritisk til er hintingen til og om produkter hele veien, uten at man nevner navnet, sier Håheim.

– Det utsetter unge kvinner for et kommersielt press.

Sophie Elises manager Petter Wahlen har avslått VGs forespørsel om å kommentere debatten. Kritikken i denne saken er fremlagt både for ham og for Sophie Elise.

– Selv et produkt

Anders Anundsen medgir at han har slitt med å komme seg gjennom episodene, og slår fast at han følgelig neppe er i målgruppen.

Men han lurer veldig på hvilke vurderinger BRK har gjort rundt det kommersielle aspektet.

– Noen ganger kan profiler i seg selv være reklame, mener han.

– Såkalte influencere bruker veldig mye av sin kraft på å promotere produkter, seg selv, og blir på mange måter selv et produkt.

Anundsen mener videre at det ikke treffer helt å sammenligne Sophie Elise og Fetisha Williams med andre eksterne profiler henter inn, som Therese Johaug – all den tid sistnevnte er en ubestridt fagperson, noe de to podkasterne ikke er på samme måte ifølge ham.

– Kvinner som klager

Akhtar Chaudhry påpeker at han opplever det noe spekulativt at podkasten også omhandler temaer som antirasisme, miljø og veganisme, når innholdet samtidig er med på å skape kroppspress.

– Mange som sender inn klager er opptatt av hvilket press det skaper på sårbare unge jenter når dette sendes på NRK, sier han.

Jan Bøhler synes også at det meste han hørte på podkasten handlet om utseende.

– Jeg oppfatter at de som har klaget i stor grad er mødre og kvinner som klager på press. Den bekymringen om kroppspress og å bruke mest mulig penger på utseende, er jeg enig i, sier han.

Bøhler viser også til VGs omtale av hvordan Sophie Elise reklamerte tungt på Instagram mens stormen rundt podkasten rullet som verst.

– Fri for kommersielle bindinger? Vanskelig å si det ensidig, så lenge det er annonser samtidig på en annen plattform, mener Bøhler, som understreker at han synes NRK bør ta problemstillingen på alvor.

– Jeg tror man har godt av å tenke seg om på hvor vi går.

– Kan være «kjønnet»

Flere rådsmedlemmer tar imidlertid Sophie Elise i forsvar.

– Allerede før hun var kommet på luften var hun liksom satt som et dårlig forbilde, sier Vilde Schanke Sundet.

– Jeg tror det handler mye om kjønn, og dessverre også mye om kropp. Det er vanskelig å se forbi henne fordi hun ser ut som hun gjør, utdyper hun.

– Selv om det er mødre som har klaget, betyr ikke det at deres kritikk ikke kan være «kjønnet», påpeker Sumaya Jirde Ali.

Rådsleder Snorre Valen mener at «det moralske uttrykket» til enkeltpersoner i NRK skal være uvedkommende.

Han understreker også at det å ha omstridte programledere på ingen måte er nytt i NRK, heller ikke at eksterne medarbeidere kan ha andre interesser utenfor NRK

– Jeg får en ekkel følelse av at mye av kritikken er veldig «kjønnet», og at det er andre rammer for hva de to gjør enn for mannlige på NRKs flater.

Kritikken kommer som følge av de to programledernes iscenesetting av seg selv, mener Valen.

– Når en selv er produktet, er det vanskelig å forsikre seg mot at det blir en reklamefri sone.

Christina Rezk Resar, fungerende redaktør i NRK Underholdning, medgir at podkasten er «en ny verden» også for NRK.

– Vi kan gjøre en del arbeid, sier hun.

Resar mener at Sophie Elise og Fetisha snakker om samfunnsspørsmål via hvem de er og sine personlige opplevelser.

– Vi har valgt dem til å tolke verden slik de ser den. Hvis du hører alle seks episodene ... unge jenter er opptatt av kropp, men de snakker om veldig mye annet.