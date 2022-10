LEGENDE: Lewis under en musikkfestival i New Orleans den 2. mai 2015.

Jerry Lee Lewis (87) er død

Rockelegenden som står bak sangen «Great Balls of Fire» er død, 87 år gammel.

Det står på hans egen nettside. Han gikk bort fredag morgen, ifølge AP News.

Lewis etterlater seg en kone, fire barn, og enda flere barnebarn.

– Han er klar for å dra, skal kona Judith Coghlan Lewis ha sagt rett før artisten døde, ifølge uttalelsen på nettsiden.

Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent, men det legges ikke skjul på at Lewis har slitt med helseproblemer over lengre tid etter å ha ført en hard livsstil:

– Han led i løpet av de siste årene av sitt liv av flere sykdommer og skader, som ifølge legene hans burde ha tatt livet av han for lenge siden, heter det i uttalelsen.

– Han trosset døden i sin alderdom på samme måte som han trosset den hardtarbeidende, selvdestruktive livsstilen i sine yngre år for å spille foran publikum over hele verden.

Tidligere meldt død ved feiltakelse

VG var blant flere medier som siterte den amerikanske nettavisen TMZ tidligere denne uken at rockelegenden var død. Senere samme dag trakk de meldingen.

– Jerry Lee Lewis er ikke død... som vi tidligere meldte, skrev TMZ.

På sosiale medier spredte den feilaktige nyheten seg raskt, og flere har delt sine minner fra konserter med Lewis.

Etter hvert kom det nye innlegg, da de hadde fått vite at han fortsatt levde.

Lewis døde i sitt hjem i Memphis, Tennessee, sa representanten Zach Farnum i en uttalelse, ifølge AP.

Rockelegende

Lewis, også kjent som «The Killer» har blitt beskrevet som en pioner innenfor rockens verden.

Lewis slo for alvor igjennom i andre halvdel av 1950-tallet.

I 1986 ble han medlem av rockens æresgalleri, og hans hitsingler inkluderer blant annet «Great Balls of Fire», «Breathless», «High School Confidential» og «Whole Lotta Shakin' Going On».

I 1989 ble livet hans filmatisert i filmen Great Balls of Fire! med Dennis Quad i hovedrollen.

COUNTRY: Jerry Lee Lewis skulle innlemmes i Country Music Hall of Fame i oktober men måtte stå over på grunn av helsen. Her er han avbildet i countryens æresgalleri i mai i år.

Lewis har også laget mye countrymusikk.

I oktober i fjor skulle han innlemmes i countryens æresgalleri, men måtte stå over arrangementet på grunn av helsa.

På Facebook skriver han at han var syk av influensa, til å kunne delta.

– Jeg prøve alt jeg kunne for å samle krefter for å komme i dag, jeg har gledet meg så mye, skrev han.

Skandale i rockehistorien

VG intervjuet for noen år siden Barbara Barnes Sims som jobbet for Sun Records, som var Lewis’ plateselskap.

Sam Phillips, som eide Sun Studios og Sun Records, mente ifølge Barbara Barnes Sims at Jerry Lee Lewis er den mest talentfulle av alle stjernene.

Derfor tok han det ekstra tungt da deres mestselgende artist i 1958 sto for en av rockehistoriens største skandaler.

22 år gammel giftet Jerry Lee Lewis seg med sin 13 år gamle tremenning, Myra.

Skandalepressen gikk bananas. Konserter ble kansellert. Platesalget stupte.

– Ikke lenge før dette hadde Sam mistet Johnny Cash og Carl Perkins til Columbia Records. Når hans største stjerne, som vi jobbet så hardt for at skulle få suksess, så ble innblandet i denne skandalen mistet Sam noe av gleden over å oppdage nye talenter, forklarer Barnes Sims, som legger til at hun aldri hadde satt pengene sine på at han var den av Suns stjerner som skulle leve lengst.

Dette ble på mange måter begynnelsen på slutten for Sun Records.