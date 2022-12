HARSELERTE: I en spalte publisert den 16. desember lot Jeremy Clarkson hertuginne Meghan få gjennomgå. Bildet er tatt i 2017.

Beklager etter sjokkerende Meghan-uttalelser

Jeremy Clarkson ville se folk kaste ekskrementer på hertuginne Meghan Markle. Nå sier han at han vil være mer forsiktig i fremtiden.

I en spalte i den britiske tabloidavisen The Sun, gikk TV-profilen Clarkson svært hardt ut mot hertuginne Meghan.

– Om natten klarer jeg ikke å sove, mens jeg ligger der og skjærer tenner og drømmer om dagen hun må gå naken gjennom gatene i sin egen by i Storbritannia, mens folkemengder roper «skam!» og kaster klumper med ekskrementer på henne, skrev Clarkson, og refererer til en kjent scene fra Game of Thrones hvor folk i gatene roper «shame» til en av seriens karakterer.

Clarkson, som er mest kjent for sin deltagelse i TV-programmet Top Gear, forklarte også hvordan han mener at Meghan har gjort Prins Harry til en forkjemper for Woke-kulturen, gjennom «livlige lovnader på soverommet».

– Nå virker det som om hun har armen så langt opp i rumpen hans, at hun kan bruke fingrene sine til å forandre ansiktsuttrykkene hans, skrev Clarkson.

HERTUGINNE: Meghan Markle. Her i en annen sammenheng tidligere i år.

Tre dager etter utsagnene beklager Clarkson på sin Twitter-konto.

– I en spalte jeg skrev om Meghan, gjorde jeg en klumsete referanse til en scene fra Game of Thrones, og dette har slått dårlig an hos veldig mange mennesker. Jeg er forferdet over å ha forårsaket så mye smerte, og jeg vil være mer forsiktig i fremtiden, skriver Clarkson.

Clarkson er heller ikke en mann uten kontroverser. I 2015 fikk han ikke fornyet sin kontrakt med Top Gear.

KONGELIGE: Hertuginne Meghan og Prins Harry. Her i en annen sammenheng i desember.

