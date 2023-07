STJERNESPEKKET: Justin og Hailey Bieber var blant kjendisene som deltok på «white party» i milliardærhuset.

Se bildene fra kjendisenes spektakulære 4. juli-feiring

Sosiale medier flommer over med bilder av superstjernenes storslåtte feiring av USAs frigjøringsdag.

Årets 4. juli-feiring gikk alt annet enn rolig for seg for de amerikanske stjernene.

Milliardæren Michael Rubin (50) inviterer hvert år til en stjernespekket fest i forbindelse med 4. juli-markeringen.

I år var intet unntak, og festen fant sted i hans hjem på The Hamptons i utkanten av New York.

FESTFINE: Rubin har selv delt flere bilder av gjestene. F.v.: Lala, Kim Kardashian, Lori Harvey, Justine Skye, Hailey Bieber og Kendall Jenner.

Rubin er eier av nettstedet Fanatics som selger sportsutstyr. Hans årlige fest er blant sommerens største hendelser i showbiz-verdenen.

På den gjeve gjestelisten var hele 350 kjendiser, modeller og influencere, ifølge Daily Mail.

Verten har selv lagt ut en rekke bilder fra feiringen, i en bildekarusell med flere av stjernene som var til stede, deriblant Tom Brady (45), Leonardo DiCaprio (48), Hailey Bieber (26), Travis Scott (32) og ekteparet Jennifer Lopez (53) og Ben Affleck (50).

Rubin er nummer to fra høyre på første bilde:

«Trenger trolig et helt år for at leveren min skal komme til hektene igjen», skriver Rubin – og hinter til stort inntak av flytende føde.

Kleskoden var «White Party»-tema, og gjestene møtte opp i hvitt fra topp til tå.

Her viser kjendisdatter Lori Harvey frem sitt helhvite festantrekk på TikTok sammen med blant annet Kim Kardashian (42) og søsteren Kendall Jenner (27):

Rubin, og kjæresten Camille Fishel (32), arrangerte festen i sitt hjem ved strandlinjen. Huset skal være verdt rundt 50 millioner dollar, altså over 530 millioner norske kroner.

Underveis i feiringen skal artistene Ne-Yo (43) og Usher (44) ha opptrådt for gjestene.

Rubin har selv publisert en etter-video fra begivenheten på sin Instagram:

På festen var det mange vakter som både skulle passe på stjernene og deres luksusbiler.

I tillegg fikk gjestene servert mat og drikke, inkludert champagne til over 7000 kroner pr. flaske, ifølge Daily Mail.

Gjestene ankom klokken fem om ettermiddagen, og festen var ikke ferdig før fire om natten. Det hele ble avsluttet med et storslagent fyrverkeri.

Også Beyoncé (41) og ektemannen Jay-Z fant (53) veien til feiringen hos Rubin.

I tillegg til A-liste-celebritetene, som er blitt invitert i en årrekke, var også nyere kjendiser til stede.

Blant dem var tiktokeren Dixie D’Amelio (21). Hun var også invitert i 2021, og da endte hun opp med å måtte sy noen sting i hånden. Dette etter at hun og søsteren Charlie D’Amelio (19) skulle skjære opp en bagel midt på natten.

«Vi trengte ikke noe medisinsk telt i år, ingen store skader lol», skriver verten Rubin i år på sitt ene instagrambilde.

Her er Dixie avbildet sammen med Alix Earle (22), en annen TikTok-stjerne:

Det var en tilsynelatende mer rolig markering hjemme hos «Real Housewives of Beverly Hills»-stjernen Kyle Richards (54).

Det har den siste tiden versert heftige separasjonsrykter om henne og ektemannen Mauricio Umansky (53).

Paret gikk tidligere denne uken ut på Instagram for å avkrefte ryktene, og nå har Umansky publisert et innlegg med bilder av familien som feirer 4. juli sammen.