ENSOM: Prins Harry kom alene og dro alene, og satt uten noen av sine nærmeste rundt seg i katedralen under kroningen.

Britiske medier: Prins Harry takket nei til «olivengren»

Prins Harry skal ha blitt invitert til lunsj etter kroningen av sin far kong Charles. Men prinsen valgte å dra rett tilbake til USA etter kroningsseremonien.

Sky News skriver at de har fått bekreftet fra Buckingham Palace, at prins Harry var invitert tilbake på lunsj etter kroningen.

Både Sky News og Daily Mail tolker invitasjonen til lunsjen på Buckingham Palace som en utstrakt hånd til Harry. De omtaler invitasjonen som en olivengren, noe som regnes som et symbol på fred. Men Harry ble ikke med på lunsjen.

Det er da heller ikke sikkert prinsen oppfattet olivengrenen som spesielt solid. Ifølge BBC var han ikke invitert til å vinke til folket fra balkongen.

Under kroningsseremonien satt hans bror og deres barn på første rad sammen med blant annet prins Edward, kong Charles yngste bror.

Prins Harry var plassert på rad tre, samme rad som skandaleombruste prins Andrew, som er fratatt alle kongelige plikter.

Og like etter kroningen ble Harry sett forlate stedet i en sort bil som kjørte i retning Heathrow flyplass. Han skal litt senere ha blitt observert på flyplassen, ifølge Daily Mail.

DRO HJEM: Prins Harry dro rett hjem og var tilsynelatende glad for å kunne forlate London etter det korte besøket.

Leste Harrys lepper

En som leser på lepper har ifølge Daily Mail også analysert video av prins Harry fra katedralen hvor det ser ut til at han sier at han vil «dra videre» og «flyplass» i en samtale med Jack Brooksbank. Brooksbank er mannen til prinsesse Eugenie, Harrys kusine. Også bladet Hello har hyret en som leser på lepper, som mener å ha fått med seg hele setningen: «Jeg drar rett videre til flyplassen».



Harrys eldste barn, prins Archie fyller fire år i dag, og faren var trolig ivrig etter å komme hjem igjen for å feire sønnens bursdag. Paret har også datteren Lilibet (1).

Men det tolkes likevel som et tydelig tegn på den anstrengte forholdet i familien at prinsen dro rett hjem igjen til Los Angeles, etter et minimum av tilstedeværelse i forbindelse med kroningen.

Gradvis dårligere forhold

Etter at Harry og Meghan overrasket det britiske kongehuset med å si at de ville flytte til utlandet, har forholdet bare blitt dårligere og dårligere. I 2020 flyttet de først til Canada, men etter kort tid flyttet de videre til Los Angeles i USA hvor de fortsatt bor.

RETT HJEM: Prins Harry droppet den kongelige lunsjen og dro rett hjem til Los Angeles og kona hertuginne Meghan og barna.

De snakket ut i et eksklusivt intervju med talkshowdronningen Oprah Winfrey, hvor de blant annet fortalte at det var personer med rasistiske holdninger på slottet, og noen som hadde uttrykt bekymring for hvor mørk i huden barnet deres kom til å bli. Meghans mor har afrikanskamerikansk bakgrunn, og dette skal ha skjedd da hun var gravid med deres sønn Archie.

Harry fortalte også at han følte seg sviktet av faren sin, kong Charles.

Senere har de fortalt sin versjon av historien i en egen serie på Netflix. Og ikke minst, da han i år kom med sin biografiske bok «Spare», hvor han ikke er nådig i sine beskrivelser av interne forhold i kongefamilien.

Spesielt ser det ut til at det er stor avstand mellom prins Harry og hans bror William. Ifølge avisen The Guardian anklager blant annet prins Harry sin bror for å fysisk ha gått til angrep på ham i 2019.

Den korte opptredenen i forbindelse med kroningen av kong Charles, var den første offisielle sammen med det britiske kongehuset etter utgivelsen av boken. Det spørs om han blir invitert igjen med det første.