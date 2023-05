UKRAINSK SEIER: Kalush Orchestra etter å ha vunnet i Torino i Italia i fjor.

Zelenskyj får ikke snakke til Eurovision-publikum

Ukraina vant fjorårets finale, men president Volodymyr Zelenskyj kommer ikke til å dukke opp på TV-skjermene under Eurovision-finalen lørdag.

Torsdag kveld var det duket for semifinale i Eurovision, og nå er det klart hvem Norges Alessandra skal bryne seg mot i finalen lørdag.

I fjor var det Ukraina og Kalush Orchestra som vant Eurovision, etter et forrykende finaleshow i Torino i Italia. På grunn av krigen kan de ikke arrangere årets finale selv, og den holdes i Liverpool i Storbritannia.

Ifølge britiske The Times har imidlertid landets president Volodymyr Zelenskyj bedt om å få komme med en hilsen under det direktesendte finaleshowet lørdag. Det får han ikke lov til.

PRESIDENT: Ukrainas Volodymyr Zelenskyj.

Eurovision skal være apolitisk, og det er derfor ikke lov til å ytre seg om politiske saker under konkurransen.

– Dette prinsippet forbyr mulighetene til å komme med politiske utspill under konkurransen. Forespørselen fra Zelenskyj om å snakke til publikum under Eurovision kan dessverre ikke innfris fordi det vil gå mot arrangementets regler, selv om hensikten er prisverdig, sier en talsperson for Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) til Times.

Ifølge avisen antar kringkastingsunionen at Zelenskyj ville brukt anledningen til å be om internasjonal støtte til krigføringen i hjemlandet.

I fjor ble det klart at Russland ikke får delta i Eurovision Song Contest på grunn av krigen.

Også etter Ukrainas opptreden i Eurovision-finalen i fjor, oppsto det diskusjoner om politisk budskap.

Fra scenen kom nemlig Kalush Orchestra med en sterk bønn til publikum og TV-seerne:

– Vær så snill, hjelp Ukraina, Mariupol, hjelp Azovstal. Akkurat nå, sa rapper og frontfigur Oleh Psiuk.

Azovstal er stålverket som ble den siste skansen for de gjenværende ukrainske styrkene i havnebyen Mariupol.

På spørsmål fra VG om Ukrainas politiske appell kunne føre til diskvalifisering, svarte Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) følgende:

– Vi forstår de dype følelsene rundt Ukraina for øyeblikket, og anser kommentarene fra Kalush Orchestra og andre artister som uttrykker støtte til det ukrainske folk som humanitære snarere enn politiske i natur.

Zelenskyj har foreløpig ikke kommentert saken.