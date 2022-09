ROLLE: Jamie Campbell Bower som i «Stranger Things».

«Stranger Things»-stjerne om «Harry Potter»-audition: − Jeg fucket det opp

«Stranger Things»-stjernen Jamie Campbell Bower (33) sier at det ble stille i rommet da han fortalte en grovis på «Harry Potter»-audition.

– Kompis, jeg prøvespilte for Harry, sier han i en nylig episode av podkasten «Happy Sad Confused» med Josh Horowitz.

Bower spiller monsteret Vecna i sesong 4 av «Stranger Things». Han forteller at castingagenter kom til skolen hans for å finne skuespillere til den første Harry Potter-filmen som kom ut i 2001.

Han ble valgt ut til audition med regissør Chris Columbus og ble bedt om å forberede en vits. Den unge gutten hadde nylig hørt en grov vits som han prøvde å fremføre for stjerneregissøren.

– Jeg hadde nettopp hørt en vits om en veldig ... årsaken til at feen sitter på toppen av juletreet. Og det er en veldig grov vits, for den handler om et juletre opp i rumpa på noen, sier skuespilleren og ler.

– Og jeg fortalte denne vitsen på audition, sier Bower i intervjuet. Etter at han fortalte vitsen var det en øredøvende stillhet i rommet, forteller han.

– Og jeg bare, ja ja, jeg fucket det opp, sier han om den mislykkede vitsen.

Rollen som Harry Potter gikk som kjent til Daniel Radcliffe. Bower endte likevel til slutt opp i Harry Potter-universet, i rollen som Gellert Grindelwald.

Bower har tidligere snakket om rollen som Vecna, som han omtaler som sinnssykt. Han måtte blant annet sitte åtte timer i sminkesolen hver dag.

Den britiske skuespilleren og musikeren har også vært åpen om sin rusavhengighet. Siden 2015 har han derimot vært edru.